Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей:

– Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем всё, чтобы такого не случилось (имеется в виду – не потерять суверенитет. – Ред.), а Европейский Союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы.

Блиц-комментарий

Это впервые признал чиновник высокого ранга. И он винит Европу, винит санкции. Он по-прежнему не говорит о причинах введения санкций: о политзаключенных, о репрессиях, о выборах, против фальсификации которых восстали люди.

На кону судьба белорусского государства. Но белорусская власть по-прежнему не желает провести политическую амнистию, ввести мораторий на репрессии. Не желает даже обсуждать условия проведения выборов, итогам которых доверяли бы все.

Так кто виноват? Европа?

Кто довел ситуацию до такого? Европа?

Кто первым должен одуматься и пойти на деэскалацию конфликта?

Кто более всех заинтересован в том, чтобы белорусское государство – уважаемое, суверенное, независимое – оставалось на политической карте мира?

Публикация из № 94 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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