Украина снова балансирует на краю пропасти. Последние два политических сезона начинаются с осеннего кризиса. В прошлом году политическая сила, близкая к президенту Владимиру Зеленскому, не провалила избирательную кампанию в местные органы власти, несмотря на ожидания оппонентов, а показала относительно неплохой результат. Спровоцированный конституционный кризис, который последовал за выборами, был успешно разрешен Офисом президента Украины.

Дальше от глухой обороны исполнительная власть перешла к активным действиям, используя в качестве инструмента решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Был нанесен удар по СМИ, контролируемым русскими через кума Владимира Путина – Виктора Медведчука. Сегодня их влияние сведено к минимуму. Сам Медведчук, обвиняемый в государственной измене, находится под домашним арестом. СНБО лишило антиукраинские силы возможности зарабатывать на «трубе», а полученные ресурсы тратить на дестабилизацию обстановки внутри страны. В результате запланированный кризис не привел к досрочным выборам парламента и президента, а собранной весной на границе российской армии пока не нашлось применения.

Неудача вынудила Кремль перегруппироваться и снова начать нагнетать обстановку на границе с Украиной, усиливая свое военное присутствие. События 2020 года в Беларуси привели к тому, что теперь РФ может фактически беспрепятственно угрожать Украине военным вторжением не только с востока и юга, а уже и с севера, имея возможность привлечь для достижения своих целей белорусскую армию.

В Украине ситуацию, сложившуюся в Беларуси, оценивают следующим образом: де-юре атрибуты независимости нашей страны пока еще присутствуют, а де-факто она находится под полным военно-политическим контролем Российской Федерации и превращена в некое подобие ОРДЛО.

Но для успешного военного вторжения в страну необходимо несколько составляющих: военное превосходство агрессора, благоприятная международная обстановка, эффект неожиданности, а также присутствие дестабилизирующих факторов внутри страны-жертвы.

С наличием подготовленной военной силы у агрессора более-менее нормально. По оценкам украинской и западных разведок концентрация российской армии предположительно завершится к концу января 2022 года. А вот с остальным у Кремля пока большие проблемы.

Спланированный Кремлем энергетический кризис привел к резкому повышению цен на энергоносители в Европе. Внутри Украины, несмотря на осуществляемый саботаж частных компаний в сфере энергетики, находящихся под контролем группы украинских олигархов, исполнительной власти удалось не допустить роста цен для населения страны на внутреннем рынке. Государственная атомная энергетика работает сегодня почти на полную мощность. Планируется, что в январе следующего года будут максимально задействованы все 15 атомных реакторов, чего никогда не было за всё время независимости Украины.

Энергетические компании, которые в основном принадлежат олигархическому капиталу, на протяжении этого года не осуществляли закупку угля для ТЭЦ. Государство вынуждено было взять на себя исполнение некоторых функций по организации поставок сырья, закупая его на международных рынках. На данный момент поставки налажены, а частные компании, допустившие такую ситуацию, находятся под угрозой введения временного государственного управления.

Один из основных факторов, который должен был привести к дестабилизации обстановки внутри страны, украинскими государственными институтами купирован, и можно констатировать, что этот кризис будет успешно преодолен. Провалы в экономике не допущены, а, соответственно, это не дало спровоцировать массовый выход людей на улицы и организацию очередного майдана. Хотя оппоненты президента Зеленского для достижения своих целей не брезгуют ничем. Упор ими в основном делается на распространение нескончаемого вала фейковой информации.

Энергетического кризиса внутри страны и связанного с этим гигантского роста цен в Украине не произошло. А консолидировавшийся против государства олигархический фронт не смог 1 декабря вывести народ на улицы, тем самым ослабив возможности военного вторжения соседнего государства, очень рассчитывавшего на этот фактор. Но военная эскалация у украинских границ пока не остановлена, будет ли осуществлено вторжение, пока не известно.

Элемента неожиданности уже точно не будет. Украинская армия в состоянии быстро мобилизоваться и дать отпор. В данный момент готовится законопроект, запрещающий членам парламента временно покидать пределы Украины, и отрабатываются возможности быстрого чрезвычайного сбора депутатов на случай военного вторжения Российской Федерации.

Огромную поддержку Украина имеет от международного сообщества. Каждый день высокопоставленные чиновники и военные, представляющие оборонительный блок НАТО, делают соответствующие заявления, раскрывающие суть агрессивных приготовлений Кремля, и выказывают полную поддержку Украине.

США и Турция, с одной стороны, ведут диалог с Кремлем о недопустимости военной эскалации в регионе, а с другой стороны, в случае, если дипломатические меры не принесут должного эффекта, увеличили поставки украинской армии современного вооружения, способного умерить агрессивный пыл соседа. Легкой прогулки при осуществлении попытки оккупации у российской армии точно не будет.

Шантаж Путиным Запада, судя по всему, успеха не приносит. Сможет ли Байден остановить осуществляемую Кремлем эскалацию, покажет ближайшая неделя. Ну а в самой Украине, несмотря на то, что агрессивный сосед фактически достал меч из ножен, обстановка спокойная. Восьмой год войны привел к тому, что украинцы воспринимают складывающуюся ситуацию без паники и, если придется, снова встанут на защиту своей страны.

Александр ЦЫНКЕВИЧ, собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация из № 94 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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