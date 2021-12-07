Трагедия произошла сегодня в многофункциональном центре «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

По предварительной информации, охранник в центре попросил мужчину надеть маску, тот в ответ неожиданно достал оружие и начал стрелять. В результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали, сообщает ТАСС. Погибшие – сотрудница МФЦ и посетитель. Один из пострадавших – ребенок. Очевидцы событий подтвердили ТАСС, что злоумышленник ранил девочку, которой «на вид 10-11 лет».

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил в своем аккаунте во «ВКонтакте» информацию о стрельбе. «В МФЦ “Рязанский” произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – написал мэр.

Собянин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. «Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», – подчеркнул он.

На месте ЧП работают представители правоохранительных органов и оперативных служб. Расследование продолжается. На данный момент известно, что никто из сотрудников МФЦ на тревожную кнопку нажать не успел.

О задержанном

МВД России подтвердило задержание мужчины, устроившего стрельбу. Задержанный находится в неадекватном состоянии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Открывшего стрельбу в МФЦ мужчину зовут Сергей Глазов, ему 45 лет, сообщает телеграм-канал Mash. Его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Сергей Глазов оказался бывшим армейским подполковником, служил в в/ч 33949.