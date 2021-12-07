2 декабря США, Евросоюз, Великобритания и Канада синхронно ввели очередной пакет санкций. В частности, под ограничения попали платежи как в евро, так и в долларах. А уже 5 декабря стало известно, что Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 трлн долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц Республики Беларусь.

— Придется возить деньги на велосипеде… Так прокомментировал газете «Белорусы и рынок» последствия новых санкций бывший глава Нацбанка Беларуси Станислав БОГДАНКЕВИЧ.

— Станислав Антонович, а кроме усложнения и удлинения логистики, другие последствия для банковской системы будут?

— Это главное последствие для банковской системы. Банки не смогут получить деньги, не смогут распространять ценные бумаги Минфина Беларуси и Банка развития — привлечение ресурсов в экономику Беларуси идет через банки.

— Какую альтернативу они будут искать?

— Будут пытаться открывать корсчета в российских банках, которые имеют счета в европейских. Расчет получится удлиненный: сначала перевод платежей в российские банки, потом корреспондентский банк. Возможны расчеты через китайские банки. Но такая процедура только усложняет расчеты. Если санкции предусматривают закрытие операций по выдаче кредитов, ресурсов, то они будут распространяться на тот банк, который имеет корреспондентский счет.

— В таком случае санкции будут распространяться и на российские банки, которые возьмутся помогать белорусским обходить санкции.

— Некоторые подпадают, некоторые нет, ведь не вся банковская система закрыта. Кроме государственных банков есть крупные банки негосударственной формы собственности.

Но самое главное, что санкции бьют по имиджу страну. В страну с испорченным имиджем не придут инвестиции, а с ними не придут высокие технологии с высокой эффективностью. Конечно, весь мир не закроется от Беларуси и России, остаются Китай, Индия. Но самые большие открытия в науке, технике, в технологиях происходят на Западе.

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