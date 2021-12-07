В понедельник, 6 декабря, Вашингтон объявил, что на зимнюю Олимпиаду в Пекине не приедет никто из официальных представителей Белого дома в знак протеста против нарушения прав человека в Китае.

“Учитывая продолжающийся геноцид в Синьцзяне, и также другие нарушения прав человека в КНР, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года”, – заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Это решение не коснется участия в Олимпиаде американских спортсменов. “У команды США есть вся наша поддержка, мы на сто процентов будем их поддерживать из дома, но мы не будем вносить свой вклад в праздничную суматоху вокруг предстоящих Игр”, – заявила Псаки.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

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