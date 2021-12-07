За последние четыре года (2016-2020) Беларусь поднялась на две строчки в рейтинге крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в рамках СНГ и Грузии. Согласно исследованию Евразийского банка развития (ЕАБР), по итогам 2020 года она заняла третье место по объему их накоплений после Казахстана и Узбекистана.

Позади Беларуси остались на этот раз Россия и Украина. Последняя переместилась на восьмое место – сказалось сокращение инвестиционных проектов, которые реализовывали российские компании на ее территории.

Россия, которая является единственным нетто-экспортером ПИИ в регионе, остается их основным источником для большинства государств, включая Беларусь.

За четыре года, по данным подготовленного ЕАБР мониторинга взаимных инвестиций в СНГ и Грузии, объем российских вложений в экономике Беларусь вырос с 3 491 млн долларов в 2016 году до 5 143 млн в 2020-м. В исследовании особо отмечаются реализуемые и повлиявшие на динамику инвестиционные проекты в химической промышленности – «Омск Карбон групп» в Могилеве и гуцериевского «Славкалия» под Солигорском.

В целом Беларусь является третьим по значению получателем российских ПИИ с долей 14%. Лидером остается Казахстан (30%), объемы вложений в экономику которого (главным образом, в добычу металлических руд) выросли с 8 217 млн долларов до 11 175 млн долларов.

Впечатляет интерес российских компаний к занимающему второе место Узбекистану (24%) – за четыре года накопленные инвестиции россиян в местной экономике выросли с 4 269 млн долларов до 8 950 млн долларов. Для сравнения: в Украине их объем сократился с 3 964 млн долларов до 1 400 млн долларов.

Вторым по важности источником ПИИ для Беларуси является Азербайджан. Импорт инвестиций из него увеличился с 81 млн долларов в 2016 году до 121 млн долларов на конец 2020 года. В целом азербайджанские инвесторы активно ведут себя на постсоветском пространстве. За четыре года объем их инвестиций вырос с 1,9 млрд. до 2,9 млрд. долларов, хотя львиную долю в приросте обеспечила покупка в 2019 году за 734 млн долларов азербайджанской компанией Bakcell украинского бизнеса у МТС.

Третьим поставщиком инвестиционного ресурса в Беларусь является Казахстан. Объем ПИИ из этой страны увеличился с 23 млн до 24 млн долларов, причем львиную долю (20 млн долларов) составляют вложения в финансовый сектор.

Экспорт инвестиций из Беларуси на конец 2020 года выразился суммой 1 729 млн долларов, уменьшившись за четыре года на 15 млн долларов. Ключевым «рынком сбыта» остается Россия, которая приняла 1 501 млн долларов из этой суммы.

Ключевыми отраслями по объемам накопленных взаимных ПИИ в СНГ по итогам 2020 года (их общая сумма почти 46 млрд. долларов) стали добыча нефти и природного газа с долей 22,8%, производство химических веществ и продуктов (11,9%), а также добыча металлических руд (11%). Преобладание проектов в добыче нефти и газа связано с российскими проектами в Узбекистане и Азербайджане.

Что касается перспектив, то, по мнению экспертов ЕАБР, Узбекистан превратится в главного получателя ресурсов не только из России, но и из других стран региона, а его компании увеличат активность в странах Центральной Азии.

В целом в регионе начал формироваться тренд на рост взаимных инвестиций в производство автотранспортных средств, машин и электрооборудования и в возобновляемые виды энергетики. Получит дальнейшее развитие розничная торговля.

Еще один тренд – рост интереса к greenfield-проектов и увеличение инвестпроектов с небольшими объемами инвестиций (1-5 млн долларов).

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