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«В целях обеспечения защиты национальных интересов Беларуси» Cовет министров  на полгода вводит запрет на ввоз продовольственных товаров из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Северной Ирландии, Черногории м Швейцарии. Постановление «О применении специальных мер» опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

«Согласно принятому Правительством решению с 1 января 2022 г. вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны.

Не коснется оно товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта», — прокомментировала постановление пресс-служба правительства.

Сроком на шесть месяцев, будут запрещены к ввозу мясные и молочные продукты, фрукты, овощи и кондитерские изделия. Это стало ответом властей на новые санкции против Беларуси, введенные накануне Евросоюзом, Великобританией, Канадой и США.

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