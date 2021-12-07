В Бресте запустили систему онлайн-оплаты проезда через Telegram, она заработала во всех рейсовых автобусах и троллейбусах города, а в 2022-м будет функционировать и на пригородных маршрутах, сообщает Оnliner.

Для оплаты проезда нужно скачать приложение T-Pay или написать в телеграм-бот. Начинается все с регистрации: указываем номер телефона и электронную почту. Кроме того, в смартфоне должно быть установлено мобильное приложение банка, так как через него и проходит оплата.

Тут появляются некоторые моменты, смутившие пользователей: то SMS-подтверждение из банка не приходит, то интернет подводит и медлит — все эти оправдания контролеры слушать явно не будут.

В салонах общественного транспорта уже появились наклейки сервиса T-Pay с QR-кодом. Во время поездки достаточно отсканировать QR-код в приложении T-Pay или отправить в телеграм-бот снимок с QR-кодом либо написать ID транспорта. Сервис сформирует билет: покажет номер маршрута, стоимость, уточнит количество билетов и предложит оплатить проезд через мобильный банкинг.

«Новая система онлайн-оплаты проезда в корне отличается от того, что было раньше. Купить билет теперь можно практически через любой мобильный банк, а не стороннее платежное приложение со сложной регистрацией. Кроме того, делается это в пару кликов <…>», — подчеркнул один из руководителей сервиса Станислав Придыбайло.

Вслед за Брестом единая система оплаты проезда может появиться и в других городах Беларуси. Особый интерес она представляет для областных и крупных районных центров, поскольку позволяет реализовать электронную оплату быстро и без дорогостоящей инфраструктуры. Все это дает возможность вывести пассажирский транспорт страны на новый уровень.

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