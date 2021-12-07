В России, Польше, Литве и Германии проведено социологическое исследование по вопросу, кто же виноват в мигрантском кризисе, который сложился на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии. Вот какие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Примерно 8% опрошенных полагают, что в сложившейся ситуации с мигрантами виноваты власти Польши. 15% считают, что виноваты власти Беларуси (заметим, среди молодежи такого мнения придерживаются от 20% до 36%). Непосредственно мигрантов обвиняют 12% опрошенных россиян.

Почти каждый пятый (22%) затруднился назвать виноватых в том, что произошло и происходит на границе Беларуси с Европейским Союзом.

Публикация из № 94 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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