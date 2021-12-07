Немецкий химический концерн Henkel заявили, что не будут размещать новую рекламу на белорусских государственных каналах (ОНТ, СТВ и Беларусь-1), сообщает The Village, со ссылкой на публикацию в газете Frankfurter Allgemein.

Это случилось после публикации доклада правозащитной организации Libereco о рекламе западных компаний на госТВ Беларуси. Были названы десять западных компаний, которые до сих пор особенно активно размещают свою рекламу на белорусском телевидении. Лидерами оказались американские концерны Mars и Procter & Gamble, третье место в списке занял Немецкий «Хенкель».

Председатель немецкой секции Libereco, Марко Фибер, в связи с этим заявил: «Каждый третий рекламный ролик поступает от компаний из стран ЕС, среди которых наибольшая доля принадлежит Германии, на которую приходится половина всех таких роликов. Непосредственно до и после выпусков новостей, а также в программах, изливающих ненависть на критиков режима, компания „Хенкель“ размещает рекламу моющих средств. Необходимо немедленно прекратить это морально крайне сомнительное рекламное мероприятие. Я устал выслушивать оправдания всех этих рекламных компаний».

На запрос газеты Frankfurter Allgemein, представитель «Хенкель» заверил, что в компании очень серьезно относятся к критике, высказанной в отношении этой практики, и уже откорректировали свою маркетинговую деятельность в Беларуси. Это означает, что рекламный бюджет будет перераспределен на другие формы маркетинга и каналы. «Мы не бронировали какое-либо новое рекламное время на государственном телевидении», — ответила Хенкель.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»