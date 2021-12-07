На прошлой неделе в нашем тихом футбольном королевстве грянул гром.

Нет, это не сборная Беларуси сотворила сенсацию, победив еще раз команду Англии на «Уэмбли» или отомстив бельгийцам выигрышем со счетом 8:0. Такое можно увидеть разве что во сне.

В скандальную историю на прошлой неделе вляпался председатель Белорусской федерации футбола полковник Владимир Базанов – бывший военный комиссар Брестского областного военного комиссариата и экс-депутат Палаты представителей.

Беда пришла оттуда, откуда ее никак не ждали. Полковник Базанов вместе с женой (надо полагать, большой ценительницей белорусского футбола. – Авт.) решил в канун рождественских праздников «прошвырнуться по Европам» и отправился в Чехию на матч женской сборной Беларуси.

Ничего предосудительного в этом нет и быть не может: руководитель футбольного ведомства просто обязан собственными глазами увидеть, что он наработал за годы своего правления, а жена, как известно, это всегда надежный тыл мужа. Но случился конфуз: в Чехии полиция задержала и Владимира Базанова, и его супругу.

Чешские СМИ сообщили: полиция подозревает, что «Базанов с женой приехали в Чехию, нарушив правила пребывания иностранцев в стране, включая и правила, установленные Министерством здравоохранения Чехии».

Сообщалось также, что председатель Белорусской федерации футбола был включен в санкционный список Чехии. В итоге после непродолжительного разбирательства белорусского футбольного босса и его благоверную благополучно отправили домой, аннулировав шенгенскую визу.

По большому счету спортивные чиновники, которые после выборов прошлого года проявили особое рвение в своем желании доказать преданность власти, должны были понимать, чем может закончиться их вояж в одну из стран, которыми правят «кукловоды».

Базанов, наверное, и предположить не мог, что кто-то в Чехии может вспомнить, как футболиста Илью Шкурина грозились «обуть в сапоги» за то, что он отказался играть за сборную, пока у власти будет Александр Лукашенко. Что знают спортивного журналиста Сашу Ивулина, который много рассказывал о футболе, но федерацией был лишен аккредитации, потому что делал это «неправильно», и уже полгода находится в СИЗО. Что оценили поведение федерации, которая и пальцем не пошевелила, когда задерживали многих футболистов…

Вспомнили всё. Дали понять, что не намерены забывать.

Но знаете, что в этой истории меня больше всего удивило? Молчание пресс-службы Белорусской федерации футбола и одной некогда известной в стране спортивной газеты, которую выкупила всё та же федерация. Пока их босс был «на разборках» в Чехии, его подчиненные хранили гробовое молчание – ни обеспокоенности судьбой руководителя, ни чисто человеческого сочувствия. Как будто не было никакого скандала, как будто умер человек! Такой вот «эффект Базанова»: лучше промолчать, чтобы не наговорить чего лишнего без согласования с начальством. Перестраховаться, засунуть голову в песок. Времена ведь смутные.

А вот когда полковник приземлился на родной земле, тогда уже можно трубить и о «чисто политической акции», и о том, что осмотрительный босс «не пил кофе в полицейском участке, потому что могли психотропы подмешать» (видимо, чтобы выведать военные тайны белорусских футболистов). Потому как это в Беларуси спорт вне политики, а в Чехии – это, конечно, сплошь политическая акция.

Кстати, «эффект Базанова» наблюдается не только в футболе – сработал он и после того, как под санкции попала команда «МАЗ-СПОРТавто», которую не пустили на гонку «Дакар» из-за санкций в отношении белорусского предприятия. Ситуация неоднозначная, но пресс-служба МАЗа, как и сами участники белорусской команды, молчали как рыбы несколько дней. Никто не брал на себя ответственности хоть что-то сказать, чтобы не наговорить чего лишнего без согласования.

Какие времена – такие нравы…

Публикация из № 94 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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