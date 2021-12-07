Из-за ковида не работают учебные заведения — люди глупеют — поколение нищает. Примерно такую зависимость рисуют Всемирный банк, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в совместном докладе и описывают конкретные масштабы кризиса в образовании. В частности, те, кто сейчас учится (должен учиться), из-за необразованности рискуют разделить между собой потерю $17 триллионов долларов, пишет Onliner.

17 триллионов пишутся так: 17 000 000 000 000. Или так: 2000 золотовалютных запасов Беларуси. Или: 14% сегодняшнего мирового ВВП.

Согласно прогнозу мировых регуляторов, последствия недоработки школ более серьезны, чем считалось раньше (изначально говорили про $10 триллионов). В докладе «Состояние глобального кризиса в области образования: путь к восстановлению» показано, что в странах с низким и средним доходом доля детей, проживающих в «бедности, связанной с образованием», может достигнуть 70% с учетом длительного закрытия школ и неэффективности дистанционного обучения. До пандемии этот показатель определяли как 53%.

Надо понимать, что исследователи говорят о странах, где школы из-за COVID-19 закрыты или надолго закрывались: «Потенциальное увеличение масштабов нищеты, связанной с обучением, может оказать разрушительное воздействие на будущую производительность, доходы и благосостояние нынешнего поколения детей и молодежи, их семей и мировой экономики».

По информации докладчиков, процесс обучения нарушен у 1,6 миллиарда учащихся. Моделирование теперь подтверждается практикой: данные из Бразилии, Пакистана, Индии, Южной Африки и Мексики показывают значительные упущения в математике и чтении.

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