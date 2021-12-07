Иракское правительство эвакуировало из Беларуси 3139 своих граждан с помощью восьми эвакуационных рейсов. Об этом сообщили “Интерфаксу” в иракском посольстве в Москве.

В иракской дипмиссии также рассказали, что с момента начала кризиса на границе Беларуси и Польши было выдано около 175 транзитных паспортов тем, кто потерял их. Информацией о том, сколько мигрантов остается в Беларуси на данный момент, в посольстве не располагают.

Напомним, что ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих пройти в Евросоюз (Германию). Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

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