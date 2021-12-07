Tesla Token, так называется новая «криптовалюта», призвана способствовать развитию другой платежной системы на основе блокчейна. Новая инициатива также направлена ​​на создание биржи, которая объединит возможность работы с криптовалютами и классическими акциями, пишет Hi-Tech.news. Безопасность пользователя обеспечивается 10 уровнями защиты, какими бы они ни были, и тремя алгоритмами шифрования данных. Tesla Token и сама биржа будут сотрудничать с другой популярной в последнее время валютой, связанной с TicTok, – TicToken.

Илон Маск уже придумал, как расплачиваться в магазинах Tesla биткойнами. Теперь он, очевидно, хочет сам контролировать свою виртуальную валюту, на которую в конечном итоге будет иметь наибольшее влияние. Играя с Dogecoin или другими криптовалютами, он мог заработать многомиллионную прибыль в течение нескольких дней. Стоит помнить, что генеральный директор Tesla получает не обычную зарплату – всю прибыль он получает от торговли акциями. Это объясняет его большую приверженность котировкам фондовых бирж, в том числе связанным с цифровыми валютами.

Любой желающий приобрести токен может сделать предварительный заказ прямо сейчас. Криптовалюта будет предлагаться через биржу Coinbase, где, обмениваясь на другие криптовалюты, такие как Bitcoin, Etherneum или BNB, интернет-пользователи получат проприетарную валюту Илона Маска. Обычные продажи начнутся незадолго до нового года, то есть 31 декабря.

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