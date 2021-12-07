Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала министерство юстиции и Специальную пенитенциарную службу за нарушение закона о защите персональных данных из-за распространения видеокадров с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает информационный портал “Новости Грузия”

По решению Госинспектора, Минюсту и Специальной пенитенциарной службе также поручено удалить из социальной сети Facebook, а также с официальных веб-страниц аудио и видеозаписи, содержащие персональные данные Саакашвили.

Служба госинспектора сообщает сегодня о завершении изучения законности получения и разглашения персональных данных. Установлено, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона.

Проверку Служба госинспектора начала 6 ноября. По версии следствия, нарушением персональных данных были сочтены: информация о продуктах, купленных и потребленных Михаилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, а также о его рационе питания, обнародование видеозаписи приема пищи Саакашвили в медицинском пункте; обнародование видеозаписи о транспортировке Саакашвили из руставского пенитенциарного учреждения №12 в глданское пенитенциарное учреждение №18.

«Действительно, в связи с состоянием здоровья и правового положения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, процесс вызывал повышенный общественный интерес, однако Специальная пенитенциарная служба и министерство юстиции Грузии в отношении каждого индивидуального случая должны были оценить, насколько этот интерес был легитимным и насколько пропорциональным и адекватным было обнародование данных Михаила Саакашвили для удовлетворения подобного интереса», — сказано в сообщении ведомства.

Служба Госинспектора также заострила внимание на важные детали видео и фото материала. В частности, видео Саакашвили отражает приватные моменты. А на фотографии, как разъясняет Специальная пенитенциарная служба, заснят прием пищевых добавок.

«С учетом того, что форма и содержание распространения информации создавали у части общественности ложное представление об иллюзорной природе голодовки Михаила Саакашвили, разглашение информации следует рассматривать как нарушение достоинства голодающего человека», — подчеркивается в заключении.

При этом Служба госинспектора сочла законным видеонаблюдение за Саакашвили в пенитенциарных учреждениях №12 и №18.

Однако, что касается обнародования этих кадров, то в своем решении Госинспектор разъяснил, что публикация видео выхода Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 для демонстрации того, что он покинул пенитенциарное учреждение по собственной воле, не может считаться законным, поскольку об обратном свидетельствуют доказательства, в том числе, аудио и видеозаписи его принудительного помещения в тюрьму №18 и карды, снятые в реанимобиле.

В связи с этим Госинспектор разъяснил, что с учетом его статуса, узнаваемости, повышенного общественного интереса к его личности, содержание видеозаписи (где сотрудники пенитенциарной службы насильно переводят его, обнаженным выше пояса), «следует рассматривать как обработку данных, унижающую достоинство субъекта».

«Соответственно, публикация записи, ущемляющей достоинство субъекта для демонстрации фактов остановки реанимобиля у пенитенциарного учреждения, повреждения медицинского оборудования Михаилом Саакашвили и физического насилия над персоналом учреждения, а также информирование общественности в подобной форме не может быть рассмотрено, как случай обработки данных законным путем, а также пропорциональным и адекватным средством для удовлетворения общественного интереса», — сказано в сообщении.

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