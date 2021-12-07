30-летие независимости почти во всех постсоветских странах будет ознаменовано масштабной амнистией.

Казахстан

Закон об амнистии в честь 30-летия независимости Казахстана уже направлен на подпись президенту Касыму-Жомарту Токаеву. По словам главы казахского МВД Ерлана Тургумбаева, «закон направлен на освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления».

По его словам, в колониях и СИЗО Казахстана сейчас содержится более 34 тысяч человек.

По предварительным расчетам, под действие амнистии попадут свыше 14 тысяч человек, в том числе будет прекращено более 5 тысяч уголовных дел.

Это девятая амнистия за историю независимости Казахстана. Правозащитники ожидают, что на свободу выйдут в том числе некоторые политзаключенные.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон еще 30 августа передал в нижнюю палату парламента свой законопроект «Об амнистии». Согласно документу, на свободу должны быть выпущены порядка 16 тысяч граждан, и это будет сделано в честь 30-й годовщины независимости страны.

Как сообщила пресс-служба Рахмона, «от уголовной ответственности будут освобождены лица, которые нарушили закон по неосторожности; те, кто отбывает наказание в колонии исправительного назначения; граждане, чьи преступления нанесли материальный ущерб экономическому сектору».

Сообщается, что в первую очередь на свободу будут выпущены женщины, лица, не достигшие 18-летнего возраста, люди старше 55 лет, правонарушители с государственными наградами, участники военных действий, а также иностранные граждане.

Азербайджан

Амнистия в Азербайджане коснется до 17 тысяч человек, при этом на свободу выйдут 3 тысячи заключенных. Правда, приурочена она не к юбилею независимости, а ко Дню победы в войне за Карабах, который отмечался 8 ноября.

Инициировал амнистию президент Ильхам Алиев.

Армения

С войной за Карабах связана и амнистия в Армении. Она касается в основном тех, кто не пошел воевать и уклонился от призыва.

Молдова

Масштабная амнистия ожидается в Молдове. Освобождение, правда, не коснется тех, кто отбывает тюремный срок по обвинению в тяжких преступлениях или коррупции. Тем не менее те, кто уже отсидел большую часть наказания, попадут в список кандидатов на сокращение срока заключения.

И еще одна интересная особенность молдавской амнистии: освобожденные заключенные здесь получат компенсацию – 75% от средней зарплаты по экономике.

Украина

Вопрос амнистии в честь 30-летия независимости в Украине еще обсуждается, но абсолютно точно известно, что она будет.

Согласно законопроекту, под амнистию попадут несколько групп заключенных, в том числе больные СПИДом, раком и активной формой туберкулеза. Кроме того, освобождению подлежат осужденные, достигшие пенсионного возраста, имеющие родителей старше 70 лет, инвалиды, беременные женщины, родители несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, ветераны войн и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

При этом в законопроекте перечислены категории преступлений, совершившим которые в амнистии будет отказано. Среди них преступления против основ национальной безопасности, убийства, доведение до самоубийства, причинение тяжких телесных повреждений, похищение человека, захват заложника, преступления против половой неприкосновенности.

Примечательно, что одной из статей, по которой амнистия предоставлена не будет, обозначена незаконная добыча янтаря.

Кстати, сейчас в украинских колониях и тюрьмах содержится более 30 тысяч человек. Еще почти 20 тысяч ожидают решения суда под стражей в СИЗО.

Кыргызстан

Законопроект об амнистии в честь 30-летия независимости появился еще летом. Кто под нее попадет, какое количество людей выйдет на свободу или будут освобождены от наказания, пока точно не известно. Но такое решение готовится.

Напомним, что нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров сам бывший сиделец. Он провел в местах лишения свободы больше 3,5 года. С марта 2017 года Жапаров отбывал свой 11-летний срок по обвинению в организации массовых беспорядков и захвате заложника. Однако во время прошлогодних народных волнений в ночь с 5 на 6 октября он вместе с рядом других политиков и чиновников был освобожден из колонии. Власть поменялась, Верховный суд отправил дело на пересмотр, позже все обвинения против него были сняты, Жапарова полностью реабилитировали, и он стал президентом.

Туркменистан

В авторитарных странах на вопрос, карать или миловать, отвечает один человек.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в конце сентября подписал указ о помиловании 2064 заключенных.

Согласно официальному сообщению, очередное помилование приурочено к 30-летию независимости Туркменистана. Шестеро помилованных являются иностранными гражданами.

Как заявил сам Гурбангулы Бердымухамедов, его указ основан на «принципах исконного милосердия и гуманности». При этом президент поручил местным губернаторам трудоустроить помилованных.

Интересно, что массовые помилования заключенных практикуются в Туркменистане с 1999 года. В течение нескольких лет заключенных выпускали один раз в год. Однако с приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедова массовая амнистия проводится 3–4 раза в год и часто совпадает с государственными праздниками.

Узбекистан

В Узбекистане помилование осужденных было приурочено ко Дню независимости.

Оно не было масштабным. Были помилованы 215 человек, из которых трое полностью освобождены от отбывания основного наказания, 127 – от условного наказания, для 12 человек наказание смягчено, сроки сокращены 73 заключенным. В общей сложности 142 человека вернулись из мест лишения свободы к родным.

В числе помилованных 14 женщин, 12 человек старше 60 лет, 69 иностранцев и 15 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Грузия

Амнистия в Грузии была объявлена еще в самом начале нынешнего года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили свою подпись под соответствующим законом поставила еще 11 января.

Россия

В Российской Федерации амнистия не анонсировалась.

Беларусь

Амнистию в Беларуси ждали в течение всего этого года. Эта тема активно обсуждалась весной накануне Дня Победы, летом – накануне Дня Независимости, осенью – накануне Дня народного единства, который отмечался впервые. И вот уже зима, юбилей белорусской независимости, но на тему амнистии полная тишина.

Поскольку все проекты законов принимает на сессии Национальное собрание, то «Народная Воля» поинтересовалась в Палате представителей, не поступал ли к ним такой документ. Оказалось, законопроекта о проведении очередной амнистии ни в одной из постоянных депутатских комиссий на данный момент нет.

Нет никаких сведений и о том, что такое решение готовится. Хотя из нынешнего политического кризиса это был бы прекрасный выход. Потому что любые попытки диалога – хоть внутри белорусского общества, хоть с внешними партнерами – упираются в большую моральную проблему. Ведь никакой диалог невозможен, пока за свои политические взгляды и смелость их отстаивать люди томятся в тюрьмах.

Публикация из № 94 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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