Исследователи из Института аэрокосмических технологий Великобритании представили пассажирский самолет будущего. О новинке, которая может определить дальнейшее развитие авиации, пишет mir24.tv со ссылкой на Bloomberg.

Авиалайнер летает на водородном топливе. Самолет разработали в рамках проекта FlyZero, его цель – уменьшить выбросы углекислого газа от коммерческих перелетов. Именно водород считается одним из перспективных средств для поставленной задачи.

Новый пассажирский самолет оснащен турбовентиляторными двигателями и криогенными баками для хранения водорода. Машина может перевозить 279 человек. Лайнер способен совершать перелеты с той же скоростью и комфортом, как и обычные самолеты.

Исследователи отмечают, что для самолетов на водороде пока еще не создана инфраструктура. Аэропорты не оборудованы заправочными станциями для подобного топлива, но все может измениться со временем.

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