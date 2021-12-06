В Великобритании сокамерницы отравили мачеху-убийцу

32-летняя женщина была приговорена к пожизненному заключению за жестокое убийство своего шестилетнего пасынка, пишет The Sun.

На протяжении нескольких месяцев до убийства мачеха Эмма Тастин зверски обращалась с Артуром, своим приемным сыном: запирала, морила голодом, избивала. А в роковой день заставила ребёнка съесть не менее 34 г соли, что эквивалентно шести чайным ложкам.

По словам судмедэкспертов, уровень соли в организме мальчика “зашкаливал” настолько, что они посчитали их оборудование сломанным. Кроме того, на теле Артура насчитали 130 синяков и не менее 93 травм, полученных во время побоев.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Тастин была беременна, когда жестоко избивала Артура. А после совершения убийства пыталась покончить с собой, чтобы избежать наказания. На 21 неделе беременности, уже будучи в тюрьме, Эмма Тастин сделала аборт.

Судья Марк Уолл заявил, что это дело было одним из самых удручающих, которые он когда-либо рассматривал. “Это жестокое и бесчеловечное обращение с Артуром было вашим преднамеренным действием”, – высказался судья. – “Вы – манипулятивная женщина, которая скажет любую ложь и переложит вину на кого угодно, лишь бы спасти свою шкуру”.

Отец убитого мальчика, Томас Хьюз (29 лет) был признан виновным в непредумышленном убийстве и заключен в тюрьму на 21 год.

Месть сокамерниц

Как стало известно, Эмма Тастин была отравлена солью своими сокамерницами, в отместку за пытки и жестокое убийство пасынка Артура.

Заключенные рассказали, что женщина лгала им, утверждая, что попала в тюрьму из-за того, что отец Артура, “игнорировал” своего сына. Кроме этого их возмущало поведение Эммы, которая по их словам только жалела себя, а разговаривая по телефону постоянно смеялась и шутила, несмотря на то, что сделала.

“Некоторые вещи, которые мы делали, были жестокими – но она была более жестока с Артуром, так что она это заслужила”, – сказала ее бывшая сокамерница Элейн. – “Эмма ничего не рассказывала о смерти Артура. Она даже не упоминала его”.

Объявлена срочная проверка социальных служб

В связи с тем, что социальные службы закрыли глаза на жестокое обращение с маленьким мальчиком, начато национальное расследование. Правительство изучает обстоятельства, приведшие к смерти Артура и проводит проверку агентств по защите прав детей в Солихалле, которые знали об Артуре.

Министр юстиции Доминик Рааб заявил, что случившаяся трагедия должна стать тем опытом, который предотвратит новые трагедии. Одним из шагов, которые сейчас предпринимаются, стала разработка рекомендации по защите детей из группы риска в случае будущих локдаунов.

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