В инжиниринговом дивизионе госкорпорации “Росатом” (АСЭ) в понедельник сообщили, что работы по созданию системы физической защиты Белорусской АЭС успешно завершены, передаёт Interfax.

“Работы по созданию системы физической защиты (СФЗ) Белорусской АЭС завершились 5 декабря выходом внутренних войск МВД Беларуси на дежурство по охране объектов пускового комплекса энергоблока № 2”, – говорится в пресс-релизе АСЭ.

Передача под охрану внутренних войск МВД Республики Беларусь энергоблока № 1 состоялась в 2020 году.

В нем подчеркнуто, что переход под контроль белорусских военных всей территории БелАЭС “свидетельствует об исполнении генеральным подрядчиком всех условий государственного контракта на сооружение атомных энергоблоков в части обеспечения их физической защиты”. Акт, свидетельствующий о соответствии системы физической защиты БелАЭС всем требованиям нормативно-правовых документов, подписан межведомственной комиссией 26 ноября.

“Акт межведомственной комиссии и принятие энергоблока №2 под охрану внутренними войсками свидетельствуют о том, что все работы по сооружению комплекса инженерно–технических средств физической защиты Белорусской АЭС успешно выполнены”, – пояснил заместитель директора по безопасности проекта сооружения БелАЭС АСЭ Евгений Лукьянчиков.

Он рассказал, что работы предусматривали проектирование и строительство инженерно-технического комплекса физической защиты, включая поставку оборудования и материалов для его оснащения, и создание необходимой инфраструктуры.

Реализация проекта по созданию системы физической защиты БелАЭС началась в ноябре 2015 года. В проекте приняли участие порядка 1,5 тыс. специалистов российских и белорусских подрядных организаций. В общей сложности построено 14 специализированных зданий и сооружений, проложено более 1,5 тыс. км коммуникаций. Смонтировано и передано в эксплуатацию более 40 тыс. единиц оборудования, в том числе комплексы специализированных систем и оборудования в 26 зданиях “ядерного острова”.

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