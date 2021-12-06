Намерение Лукашенко полететь в Крым прокомментировал директор украинского Института мировой политики, доцент Национального технического университета Украины Евген Магда.

«Думаю, если Лукашенко полетит в Крым, то у Киева не останется вариантов, как разорвать с ним дипломатические отношения. Но не все так однозначно, учитывая рост белорусского экспорта в Украину», – отмечает он в интервью Thinktanks.

Итак, Александр Лукашенко, как не без удовольствия отмечают российские СМИ, наконец признал «Крым российским де-юре и де-факто». И даже пообещал «побыть там» вместе с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме заявления о Крыме, Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что в случае агрессии Украины против России Минск возьмет сторону Москвы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу Sargs.lv сказал, что Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым сжёг все мосты в отношениях с Киевом, сделал «Беларусь страной, враждебной для Украины». При этом министр пока не видит признаков подготовки белорусской армии к операциям против Украины, хотя украинская сторона рассматривает такой сценарий на серьёзном уровне.

«Если говорить о заявлениях Лукашенко, то они все-таки сделаны по принципу «не всё так однозначно», – отмечает Евген Магда. – То есть, он говорит о том, что Крым является российским де-юре и де-факто после референдума, но это только слова. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сразу же после этого заявил, что Украина будет реагировать на действия. Думаю, если Лукашенко полетит в Крым, и это будет фактически первый с 2014 года визит пусть и не признанного большинством стран Европы, но признанного Китаем, Азербайджаном, Арменией, признанного рядом государств лидера страны в оккупированный Крым, то у Украины, думаю, просто не останется вариантов, как разорвать с ним дипломатические отношения».

Вместе с тем, полагает Евген Магда, в заявлениях Лукашенко «есть элемент шантажа Украины»: «В первой половине этого года произошел значительный рост, на 60%, белорусского экспорта в Украину, то есть Беларусь на Украине заработала сотни миллионов долларов — и это на фоне западных санкций. Это и бензин, и битум, и электроэнергия, много всего разного. Поэтому Лукашенко как бы говорит Украине: а ничего вы мне не сделаете, потому что я вам нужен, потому что этот белорусский экспорт в Украину для Украины критически важен. Но мы живем в мире, где необходимые товары и сырье очень редко бывают сосредоточены на территории только одной страны. Поэтому такая позиция достаточно рискованна».

Околовоенные игры

«Может ли Беларусь стать плацдармом для российского вторжения в Украину — вот куда более важный вопрос сейчас. И однозначного ответа на него сегодня нет, – сказал Евген Магда. – Всё-таки, кроме появления истребителей в Барановичах, усиления российского военного присутствия в Беларуси пока не произошло. Нет такого количества российских войск, которое было бы достаточно для вторжения в Украину еще и с этого плацдарма. Опять-таки Лукашенко сказал, что в случае войны Беларусь не останется в стороне. Тут тоже можно толковать двояко. Путину он говорит: конечно же, мы с вами. А если украинская сторона его спрашивает, он говорит: ну конечно мы не останемся в стороне, мы же братские народы, какие могут быть сомнения. Такое стремление понравиться и вашим и нашим, считаю, играет против Лукашенко и, очевидно, играет против украинско-белорусских отношений. По-моему, рост экспорта у него вызвал головокружение от успехов и Лукашенко решил, что Украина никуда от Беларуси не денется».

При этом, замечает политолог, в Украине сейчас «есть значительное напряжение из-за российских военных маневров у наших границ, и на Лукашенко могут повесить всех собак». «Это будет вполне логично для команды президента Владимира Зеленского, это позволит поднять свой рейтинг на фрне вагнер-гейта, других внутренних проблем. Будет также выгодно показать Западу свою непримиримость к непризнанному Западом правителю. Мне кажется, в Минске должны эти вещи учитывать», – сказал Евген Магда.

Что касается возможного перенаправления миграционного кризиса на белорусско-украинскую границу, то «такой вариант представляется маловероятным». «Убедить мигрантов, что они через Украину быстрее попадут в Европейский союз, достаточно проблематично. Я знаю, что наша государственная граница, с одной стороны, плохо обустроена, но, с другой стороны, она со сложным рельефом – болота, леса, тем более вот-вот выпадет снег… Для выходцев из южных стран это будет очень некомфортно. Да и ситуация на белорусско-литовской границе, а мигранты шли в Литву все лето, дала Украине определенное время, чтобы подготовиться», – отметил Евген Магда.

«И отмечу такой парадоксальный сейчас факт. Лукашенко годами — при всей его критике Майдана — говорил, что может приехать в Украину только на тракторе. И убедить в готовности ехать в Украину уже только на танке… тут, по-моему, одного-двух заявлений недостаточно. Я понимаю, что генералитет Беларуси в значительной степени стоит на пророссийских позициях, но воюют же не генералы, воюют солдаты и офицеры. И потенциалы белорусской армии и украинской, как мне кажется, несоизмеримы. Да и убедить белорусов в необходимости воевать против Украины — не самая простая задача для пропаганды в контексте заявлений Лукашенко, которые он делал предыдущие 25 лет», – заметил политолог.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»