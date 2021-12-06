Белорусы могут раз в год узнать, какая организация запрашивала их персональные данные, и при необходимости пожаловаться в Национальный центр защиты персональных данных, рассказал директор центра Андрей Гаев в эфире СТВ.

“Раз в год человеку предоставлено право запросить информацию об обработке его персональных данных в интересах третьих лиц. То есть кто, когда запрашивал информацию из иных организаций о нем самом. И если возникает некий инцидент, проблема во взаимодействии между гражданином, обладателем персональных данных, и конкретным оператором, то человек может подать жалобу к нам, в Национальный центр защиты персональных данных”, – заверил Гаев.

Гаев также обратил внимание, что за “слив” персональных данных, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

“Например, за незаконное распространение персональных данных административная ответственность состоит в штрафе до 200 базовых величин. Уголовная ответственность, если умышленным образом распространены персональные данные в отношении лица, осуществлявшего профессиональную деятельность, и это повлекло грубое нарушение прав, законных интересов”, – вплоть до лишения свободы до 5 лет.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»