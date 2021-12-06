Художественный руководитель Купаловского театра стала ведущей на ОНТ. Это она плакала во время визита Александра Лукашенко, предаваясь воспоминаниям о доблестной защите Дворца независимости с автоматом.

О назначении Ольги Нефедовой рассказала телеведущая и директор дирекции утреннего вещания ОНТ Татьяна Рудаковская в интервью «СБ. Беларусь сегодня», пишет The Village.

На вопрос, как родилась идея пригласить Ольгу Нефедову к сотрудничеству и легко ли было состыковать ее театральный и телевизионный графики, Рудаковская ответила:

— Звезды сошлись, как я люблю говорить. Мы искали ведущую для утра выходного дня, и как раз в этот период Ольга Нефедова в эфире программы «Марков. Ничего личного» сказала, что не закрыла для себя телевизионную кухню навсегда. Мы давно с ней знакомы, еще с радийной молодости. Поэтому и программу запустили достаточно быстро. Эфир раз в неделю не сильно нарушает ее театральный график.

Теперь «Наше утро» ведут пары Татьяна Рудаковская — Дмитрий Терехов, Вера Полякова и Александр Серебряников, а также Екатерина Алисиевич и Герман Титов. Субботние выпуски ведет Ольга Нефедова.

Напомним, что Ольга Нефедова получила высокую должность с начала июня этого года — стала новым худруком Купаловского театра.

В феврале Купаловский посещал Лукашенко, посмотрел новую постановку «Павлинки» без старых актеров, раздал труппе подарки.А Ольга Нефедова в этот момент театрально осудила своих коллег, которые ушли из труппы в знак протеста, и расплакалась со словами:

— Вы знаете, мне стыдно за своих коллег. Потому что, понимаете, дело ведь глобальное. Никто из нас не собирался Родину продавать в подворотне. Вы же взялись за автомат для того, чтобы показать. Ой, извините, я плачу, но вы молодец… Потому что здесь уже стояла такая задача — Родины! Ну не просто там эти флаги или еще что-то. А именно Родину. Ведь действительно, хапнут и не заметят. Момент глобально стоял. Ну как они не поняли, почему они купились так, как бы так ну подешевле что ли взяли и сдали. Ну вот просто так, не подумав… Я не знаю.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»