Миллиардер планирует затмить Солнце – это может показаться сюжетом знаменитого эпизода “Симпсоны”, но это именно то, над чем, похоже, работает Джефф Безос, сообщает Futurism.

Сейчас Аmazon Безоса сотрудничает с Национальным центром атмосферных исследований и некоммерческой организацией по геоинженерии SilverLining, чтобы помочь в создании моделей, которые точно показывают, что произойдет, если мы заблокируем некоторые солнечные лучи, сообщает Gizmodo.

Более конкретно, Amazon, вместо того чтобы выделять процессоры для вычислений в одном месте, использует архитектуру облачных вычислений. Это дает множество преимуществ. Исследователи отметили. что облачные вычисления могут позволить хранить больше наборов данных, и интегрировать их в модели и предоставить ученым более детальный контроль над тем, сколько вычислительной мощности им нужно.

Эти мощности облачных вычислений Amazon помогают смоделировать 30 различных вариантов будущего климата Земли, периода с 2035 по 2070 год. Дуглас Макмартин, эксперт по климату из Корнелла, изучавший управление солнечной радиацией, назвал переход к облаку “нетривиальным мероприятием”.

В одном из этих смоделированных миров рассчитывается искусственное распыление в атмосферу специального аэрозоля, для приглушения солнечного света, что резко охлаждает планету в процессе.

Моделирование климата часто требует дорогостоящих суперкомпьютеров. Именно здесь вступает в силу партнерство Amazon, позволяющее исследователям климата использовать облачную вычислительную систему компании.

“Облачные вычисления начали достигать той точки, когда они могли бы рассмотреть возможность поддержки подобных рабочих нагрузок”, – сказала Келли Вансер, исполнительный директор SilverLining, в интервью Gizmodo.

Проект не гнусный, но зловещий

Тема исследования по блокированию Солнца – одна из очень неудобных и зловещих. Расчеты, которые были проведены, показывают, что запущенная программа “солнечного затмения” может представлять опасность, в том числе приводить к вымиранию культур и, по сути, её невозможно остановить.

Тем не менее, на сегодняшний день наша атмосфера непреднамеренно наполняется парниковыми газами и этот риск с каждым годом становится всё опаснее. в связи с этим учёные считают, что дополнительные исследования по затемнению Солнца в качестве очень, очень последнего варианта снижения температуры могут оказаться жизненно важными. Ведь очень мало исследований посвящено возможности управления солнечной радиацией и тому, какое катастрофическое изменение климата, становится все более вероятным с каждым годом, этот метод может стать ценным инструментом в предотвращении будущих бедствий, что делает исследования еще более важными.

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