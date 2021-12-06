Беларусь и Россия в исследовании не упоминаются. Всего было изучено более 20 стран и получены ответы от более чем 32 000 респондентов.

Чаще всего люди не контролировали себя и выпивали чрезмерное количество алкоголя в Австралии. Во Франции в принципе употребляли много алкоголя, а больше всего сожалеют о неправильном употреблении спиртного в Ирландии.Такие результаты исследования представлены в Глобальном исследовании по наркотикам и алкоголю (GDR2021).

В среднем австралийцы напивались 26,7 раза в год, то есть около двух раз в месяц. В первой тройке также Дания и Финляндия (по 23,8 раза в год).

Самыми наименее пьющими странами исследователи посчитали Румынию (10,6), Новую Зеландию (10,3) и Мексику (8,9).

Исследователи также выяснили, что в среднем участники опроса употребляли алкоголь дважды в неделю. По этому показателю за год лидирует Франция — там респонденты сообщали, что за последний год пили спиртное 132 раза. В Новой Зеландии этот показатель оказался на уровне 120, в Нидерландах — 112. Последнюю строчку рейтинга заняли США — 83 раза в год.

Также опрос позволил выяснить как часто люди, употребляющие алкоголь, сожалеют об этом. Выше всего показатель оказался в Ирландии — 28,4 раза за год. В Польше он составил 28,3 раза, в Новой Зеландии — 27,4 раза, эти три государства вошли в первую тройку. Меньше всего о том, что они пили алкоголь, сожалели граждане Австрии (17,7), Финляндии (17) и Дании (17).

В целом респонденты сообщали, что больше всего жалели, что выпили слишком много алкоголя и сделали это слишком быстро. В числе наиболее часто упоминаемых причин сожаления было также «мешал разные спиртные напитки», «был в компании много пьющих людей» и «принимал другие вещества».

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