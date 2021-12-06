Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей республиканских органов государственного управления, сообщает Aгентство теленовостей Белтелерадиокомпании.

Елена Кроткова согласована на пост первого заместителя министра здравоохранения. До этого она возглавляла Гродненский государственный медицинский университет.

Пост первого заместителя министра лесного хозяйства займет Александр Драгун. Прежде – начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Марина Артеменко согласована на пост заместителя министра труда и социальной защиты. До настоящего времени она возглавляла управление народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты.

На пост первого заместителя министра юстиции согласована Наталья Филиппова. Прежде она работала в должности заместителя министра юстиции.

Кроме того, Александр Семич согласован на пост директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты. Ранее он работал первым заместителем директора этого департамента.

Департамент по предпринимательству Министерства экономики возглавит Ольга Русинович, прежде – заместитель главы администрации Ленинского района Минска.

Виталий Крецкий согласован на должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации – директора Департамента по энергоэффективности. До этого он работал начальником отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций этого департамента.

Также белорусские дипломаты назначены по совместительству послами в четырех странах.

Андрей Молчан, посол Беларуси в Венесуэле, теперь также будет по совместительству представлять интересы страны в Боливии.

Посол Беларуси в Республике Куба Валерий Барановский назначен послом в Доминиканской Республике по совместительству.

В сферу ответственности посла Беларуси в Бразилии Сергея Лукашевича добавились сразу два государства. Он назначен послом в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай по совместительству.

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