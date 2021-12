В сети появились видео предположительно из здания Национального аэропорта «Минск», которое заполнено толпами мигрантов. Беларусь решила постепенно депортировать мигрантов?

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что в аэропорту в Минске находится много мигрантов, которые ждут эвакуационных рейсов. В доказательство он разместил видео, на котором видны люди, лежащие на полу в спальниках и на одеялах.

The airport in Minsk is full of people. They are waiting for the next evacuation flights, which are planned in the coming days. More foreigners who previously tried to reach the West will depart from Belarus. 1/3 pic.twitter.com/Yisgj78iXH

