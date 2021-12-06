В сети появились видео предположительно из здания Национального аэропорта «Минск», которое заполнено толпами мигрантов. Беларусь решила постепенно депортировать мигрантов?

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что в аэропорту в Минске находится много мигрантов, которые ждут эвакуационных рейсов. В доказательство он разместил видео, на котором видны люди, лежащие на полу в спальниках и на одеялах.

The airport in Minsk is full of people. They are waiting for the next evacuation flights, which are planned in the coming days. More foreigners who previously tried to reach the West will depart from Belarus. 1/3 pic.twitter.com/Yisgj78iXH — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 2, 2021

Польское радио сообщает, что часть мигрантов покинула ТЛЦ «Брузги». Скорее всего их отправили в Национальный аэропорт Минск.

3 декабря российское и белорусское телевидение выпустило видео, на которых мигранты протестовали против депортации на родину и заявляли о своем желании попасть в Европу.

По мнению историка и политического обозревателя Александра Фридмана, это означает, что белорусская власть решила постепенно сворачивать лагерь в Брузгах и депортировать мигрантов.

Ранее об этом свидетельствовала публикация немецкого журнала Spiegel.

Журнал побеседовал с иракцами и сирийцами, которые находятся в ТЛЦ «Брузги», а также с курдами, которые вернулись на родину. Собеседники журнала утверждают, что лагерь в Брузгах может быть закрыт уже в ближайшие дни. Они рассказывают, что белорусские силовики объясняют необходимость депортации отсутствием финансирования лагеря со стороны ЕС.

Вернувшийся в Эрбиль курд отмечает в интервью, что лишь часть его сограждан покинула Беларусь добровольно. В минувшую пятницу якобы прошла облава на курдов: их задерживали в съемных квартирах или прямо на улицах, свезли в Национальный аэропорт Минск, а затем отправили на родину.

«В Минске, кажется, уже приняли принципиальное решение и просто хотят снять неприятную миграционную тему с повестки дня», – полагает Александр Фридман.

В то же время именно сейчас у застрявших на белорусско-польской границе мигрантов появляется, пусть и небольшой, шанс попасть в Германию. Там приходят к власти «зеленые», которые выступают за принятие мигрантов.

«Мигранты понимают, что новое правительство ФРГ может стать для них шансом (хотя и весьма призрачным), и в том числе по этой причине противятся депортации», – считает эксперт.

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