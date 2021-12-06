Мигранты в ТЛЦ «Брузги». Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency / Spiegel

В сети появились видео предположительно из здания Национального аэропорта «Минск», которое заполнено толпами мигрантов. Беларусь решила постепенно депортировать мигрантов?

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что в аэропорту в Минске находится много мигрантов, которые ждут эвакуационных рейсов. В доказательство он разместил видео, на котором видны люди, лежащие на полу в спальниках и на одеялах.

Польское радио сообщает, что часть мигрантов покинула ТЛЦ «Брузги». Скорее всего их отправили в Национальный аэропорт Минск.

3 декабря российское и белорусское телевидение выпустило видео, на которых мигранты протестовали против депортации на родину и заявляли о своем желании попасть в Европу.

По мнению историка и политического обозревателя Александра Фридмана, это означает, что белорусская власть решила постепенно сворачивать лагерь в Брузгах и депортировать мигрантов.

Ранее об этом свидетельствовала публикация немецкого журнала Spiegel.

Журнал побеседовал с иракцами и сирийцами, которые находятся в ТЛЦ «Брузги», а также с курдами, которые вернулись на родину. Собеседники журнала утверждают, что лагерь в Брузгах может быть закрыт уже в ближайшие дни. Они рассказывают, что белорусские силовики объясняют необходимость депортации отсутствием финансирования лагеря со стороны ЕС.

Вернувшийся в Эрбиль курд отмечает в интервью, что лишь часть его сограждан покинула Беларусь добровольно. В минувшую пятницу якобы прошла облава на курдов: их задерживали в съемных квартирах или прямо на улицах, свезли в Национальный аэропорт Минск, а затем отправили на родину.

«В Минске, кажется, уже приняли принципиальное решение и просто хотят снять неприятную миграционную тему с повестки дня», – полагает Александр Фридман.

В то же время именно сейчас у застрявших на белорусско-польской границе мигрантов появляется, пусть и небольшой, шанс попасть в Германию. Там приходят к власти «зеленые», которые выступают за принятие мигрантов.

«Мигранты понимают, что новое правительство ФРГ может стать для них шансом (хотя и весьма призрачным), и в том числе по этой причине противятся депортации», – считает эксперт.

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