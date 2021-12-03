Ввели новые санкции – что будет с рублем и экономикой?

2 декабря стало известно, что США ввели новые санкции против Беларуси. В список попали «Белорусская калийная компания», «Славкалий» и ряд других предприятий, а также чиновники. Чуть позже к санкциям присоединились ЕС, Канада и Великобритания. Под европейские санкции попали «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Белшина» и авиакомпания «Белавиа». Как это отразится на белорусской экономике и каковы перспективы белорусского рубля, Myfin.by рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Паниковать пока рано

– Последствия нового пакета санкций пока не очень понятны. Последствия прямого действия этих санкций вряд ли мы ощутим. Но жизнь компаний из списка точно осложнится, потому что им очень сложно будет вести любые расчеты в долларах. Это увеличит их транзакционные издержки, но это не особо критично. Основной вопрос, который теперь возникает – как это все повлияет на транзит калия через Литву?

То, что в список включили «Белорусскую калийную компанию» (БКК) и других продавцов белорусского калия говорит о том, что США учли недостатки августовского пакета санкций, которые можно было довольно легко обойти. Насколько это впечатлит литовские банки – пока вопрос. Они готовились к проблемам с 8 декабря, когда в действие должны были вступить ограничения по поставкам калия. Теперь стало еще сложнее понять, что будет дальше.

Если раньше литовский банк мог рассуждать, что он напрямую с подсанкционным «Беларуськалием» не работает, то теперь трейдеры тоже под санкциям и вероятность вторичных санкций от США за обслуживание этих компаний резко возрастает.

Однако, также необходимо отметить, что БКК попала под санкции, которые начнут действовать только с 1 апреля 2022-го года. Поэтому у трейдеров еще есть время для адаптации.

А мы в ответ перекроем газ?

Может ли Беларусь рассматривать эти действия, как сигнал к перекрытию транзита энергоносителей, как заявлял об этом ранее Александр Лукашенко?

– Вряд ли эту ситуацию можно рассматривать как повод к остановке транзита. Во-первых, американские санкции к транзиту в ЕС отношения не имеют. Во-вторых, опасения о возможном прекращении поставок нефти на «Нафтан» циркулируют еще с июня, когда санкции были возобновлены. Действия США и Евросоюза в отношении Беларуси скорее всего не будут влиять друг на друга.

Почему белорусов снова пугают отключением SWIFT

На неделе в БЕЛКАРТ внезапно заявили, что готовы заменить карточки Visa и Mastercard в случае отключения SWIFT в Беларуси. Почему вдруг появились разговоры об этом?

– Пока про отключение SWIFT речь ведет только БЕЛКАРТ. Эта тема поднималась в Европарламенте еще в прошлом году, но мы видим, что она никогда не доходила до реальных документов, оставаясь на уровне громких заявлений европейских депутатов, — отметила Катерина Борнукова. — Мы прекрасно понимаем, что прежде чем наносить «ядерный удар» по финансовой системе Беларуси можно предпринять много других эффективных шагов: реальное перекрытие транзита калия, а не с изъятиями примерно для 80% продукции, более суровые санкции по нефтепродуктам, да и в целом санкции не коснулись большей части белорусского экспорта госпредприятий.

К тому же, кроме Северной Кореи, другим странам никогда не отключали SWIFT целиком. Даже странно, зачем БЕЛКАРТ об этом вдруг заговорил.

Рост цен, стоять!

Нацбанк объявил о цели по инфляции на 2022-й год в размере 6%. Насколько реалистично ее достигнуть, учитывая разгон цен в этом году выше 10%?

– Ситуация может сложиться таким образом, что даже при самой верной и идеальной политике Нацбанка показатель инфляции не будет выполнен, только из-за того, что в мире сейчас наблюдается пик роста цен. И пока не очень понятно насколько быстро мировая инфляция вернется к прежним показателям. Например, в ФРС США уже перестали называть ее транзитивной (т.е. временной), отношение к высокой инфляции стало более серьезным.

Есть понимание, что высокий рост цен связан не только с всплеском спроса после пандемии, но и более глубокими проблемами, вроде нарушения цепочек поставок.

И эта проблема может быстро не разрешиться.

С другой стороны, есть и внутренние угрозы для роста цен. Почему Нацбанк снова заговорил о необходимости соблюдать монетарную дисциплину, не накачивать экономику деньгами? Очевидно, что разговоры чиновников о новом инвестиционном цикле упираются в вопрос финансирования. При этом внутри страны инвестиции находятся в упадке – они снижаются уже второй год подряд. Поэтому возникает вопрос, откуда взять деньги, чтобы оживить экономику?

Мы знаем, что в Беларуси уже давно ведется противостояние Нацбанка и правительства, которое требует выдать предприятиям дешевые кредиты. Сейчас на фоне санкций правительству нужно каким-то образом поддержать предприятия, показать экономический рост, что означает рост политического давления на Нацбанк.

И регулятор начинает посылать сигналы, что этого делать не надо, ситуация и так нестабильна, с высокими инфляционными ожиданиями, с валютным рынком, который пережил два больших шока относительно недавно.

Будем наблюдать за этим противостоянием, потому что его результаты во многом определят инфляционную картинку Беларуси и макрофинансовую стабильность в следующем году.

Доллар взметнулся вверх. Почему?

Последние 10 дней курс доллара растет, белорусский рубль ослабляется. Что здесь больше влияет – внешняя ситуация или внутренние проблемы?

– Здесь есть однозначное влияние внешних рынков: это и падение цен на нефть, и укрепление доллара к валютам развивающихся стран. С другой стороны, на белорусском рынке образовался избыток рублёвой ликвидности. Об этом свидетельствует тот факт, что белорусские банки размещают на депозитных аукционах в Нацбанке средства под смешные 0,2%-0,6% годовых. Хотя буквально несколько месяцев назад у нас был дефицит ликвидности. Скорее всего эта избыточная ликвидность уходит в том числе на валютный рынок, толкая курс доллара вверх.

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