Ныне действующие в Беларуси типы, виды и размеры регистрационных знаков автомобилей были установлены в 2004 году. При этом, до сих пор действительными считаются регистрационные знаки прежних образцов.

Но транспорта на дорогах страны стало значительно больше и список букв, которые можно использовать на регистрационных знаках автомобилей, в Минске скоро закончится. В Госавтоинспекции рассказали, какие номера будут выдавать после этого.

Стандарт регистрационных знаков предусматривает применение лишь 12 букв – A, B, E, I, K, M, H, O, P, C, T, X. Серию номеров с буквой Т в Минске начали использовать в I квартале 2018 года. Сейчас на легковые автомобили уже выдают регистрационные знаки с буквами ТР. Водители забеспокоились: список букв скоро закончится.

По прогнозам ГАИ, знаки для легковых автомобилей Минска (региона под цифрой 7), закончатся не раньше 2024 года. Предполагается, что после 2026 года рассмотрят вопрос о применении для столицы одного из резервных символов кода региона – 8 или 9.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в Беларуси начали выдавать особые регистрационные знаки для электромобилей. Они отличаются форматом (вместо первой цифры – буква «Е») и зеленым цветом символов и окантовки. Тогда же цвет символов кода страны (BY) изменили с черного на зеленый.

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