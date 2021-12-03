Совет министров Беларуси утвердил обновленный график переноса выходных и праздничных дней на 2022 год.

Дополнительных выходных на новогодние праздники – 2021–2022 года будет немного, поскольку католическое Рождество и Новый год выпадают на субботу. А пятница 31 декабря по закону будет сокращенным рабочим днем.

Немного больше нерабочих дней будет на православное Рождество – 7 января 2022 года выпадет на пятницу. Поскольку православное Рождество в Беларуси является официальным праздником, то выходных будет сразу три.

Выходными в Беларуси в 2022 году также будут 8 Марта, выпадающее на вторник, 3 мая – Радуница, 9 Мая – День Победы, 7 ноября – День Октябрьской революции. А вот Новый год – 1 января, День труда – 1 мая, День Независимости – 3 июля, католическое Рождество (25 декабря) в 2022 году выпадут на выходные дни.

Что касается переносов рабочих дней в 2022 году, то за понедельник 7 марта придется отработать в субботу 12 марта, а понедельник 2 мая перенесут на субботу 14 мая.

При этом за организациями оставляют право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

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