Тату от неумелого мастера прославило девушку в сети

Вместо того, чтобы после развода менять прическу, жительница США Холли Холлидей решила прибегнуть к “чернильной терапии” и сделать себе татуировку. Но результат её не обрадовал, пишет The Sun.

В вирусном видео, набравшем более 4,1 миллиона просмотров, звезда социальных сетей, у которой уже есть несколько татуировок, поделилась фотографией того, как она хотела, чтобы выглядела ее новая татуировка: изящный рисунок стопки из семи книг, окруженных цветами и звездами.

Холли решила нанести татуировку на предплечье. Для этого она отправилась к своему знакомому мастеру. По ее словам, он уже сделал ей несколько рисунков на ее теле, и она осталась довольна результатом.

Но когда пришло время переносить рисунок на кожу, мастер начал странно себя вести.

«Я пришла к нему домой вечером, и примерно полтора часа мы просто говорили о жизни. Я играла с собакой, он настраивал инструмент, все было в порядке. Однако, когда он начал делать тату, я почувствовала, что его рука сильно двигается вперед и назад, а затем его голова начала опускаться», — поделилась девушка.

Холли призналась, что испугалась и спросила мастера, все ли в порядке. По ее словам, мужчина начал невнятно разговаривать и вести себя странно. Тогда она приняла решение покинуть его дом.

«Я испугалась. Я понимаю, что мне не стоило оставаться так долго, но я старалась не ставить себя в ситуацию, которая могла перерасти в нечто худшее. В конце мне удалось выбраться из дома под предлогом экстренной ситуации», — рассказала американка.

Девушка отметила, что после случившегося мастер несколько раз пытался связаться с ней, чтобы исправить неудачную работу, однако она решила, что не хочет больше видеться с этим человеком. В ролике Холли показала получившееся тату: на кадрах видно, что линии выполнены хаотично и небрежно, и рисунок остался незаконченным.

Видео американки стало вирусным и набрало 4,1 миллиона просмотров и 573,7 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали ее в комментариях под публикацией. «Подай в суд на этого больного человека», «Пожалуйста, скажите, что это шутка», «Это абсолютно неадекватно. Может, он наркоман?», «Это так прискорбно. К счастью, там много открытого пространства, и его можно переделать», «Какой ужас», — комментировали подписчики.

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