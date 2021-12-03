Легендарная актриса театра и кино Нина Ургант умерла на 93-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

«Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет», – сообщают в Александринском театре.

В 2014 году в интервью «Собеседнику» Нина Ургант рассказала, что у нее выявили болезнь Паркинсона.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году она окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского и начала работать в Академическом театре имени Ф. Волкова в Ярославле. С 1954 года она была одной из ведущих актрис в «Ленкоме», а в 1962 году Ургант перешла в Александринский театр, где сыграла более 30 ролей.

Среди ее наиболее ярких работ в кино — роли в фильмах «Вступление», «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал». В 2008 году она сыграла свою последнюю роль в фильме «Азиат».

В 1974 году Ургант получила звание народной артистки РСФСР, в 1999 году — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Среди других многочисленных наград актрисы: орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, театральная премия «Золотая маска», орден Почета.

1 декабря этого года, оргкомитет премии «Звезда Театрала» объявил лауреатов в номинации «Легенда сцены», среди которых была Нина Ургант, а также Лия Ахеджакова, Алексей Бородин и Юрий Григорович.

Нина Ургант была трижды замужем: за заслуженным артистом РСФСР Львом Милиндером, за заслуженным артистом РСФСР Геннадием Воропаевым и за заслуженным деятелем искусств России Кириллом Ласкари. Сын актрисы — российский актер Андрей Ургант, внук — телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант.

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