Александр Шалленберг, занявший пост канцлера Австрии в октябре этого года, заявил о своей готовности уйти в отставку. Заявление было сделано после того, как его предшественник Себастьян Курц объявил об уходе из политики.

По словам канцлера, руководство кабмином и Австрийской народной партией должно быть сосредоточено в одних руках. Об этом пишет newsru.co.il со ссылкой на издание Kurier.at.

Шалленберг заявил, что он покинет пост канцлера, как только в партии будет принято соответствующее решение.

“Я не намерен и никогда не собирался брать на себя полномочия председателя новой народной партии. Я твердо убежден, что обе должности – главы правительства и главы партии, получившей большинство, – должны быть сосредоточены в одних руках“, – говорится в заявлении.

Новым канцлером может стать действующий глава МИДа Карл Нехаммер.

Себастьян Курц был вынужден покинуть пост канцлера Австрии в связи с расследованием подозрений в коррупции. Спустя два месяца после этого он объявил журналистам в Вене, что уходит в отставку с должности главы консервативной Австрийской народной партии и лидера фракции в парламенте.

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