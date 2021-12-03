В Беларуси продолжительное время сокращается число трудовых ресурсов. По-видимому, число занятых в экономике продолжит уменьшаться, что, безусловно, негативно скажется на экономике, сообщает “Ежедневник”.

На начало текущего года в экономике Беларуси было занято 4,295 млн человек. В октябре 2021 года этот показатель составлял уже 4,265 млн человек. То есть за 9 месяцев экономика страны потеряла около 30 тыс. занятых.

Исходя из данных Национального статистического комитета, число трудовых ресурсов сокращается во всех областях страны.

В регионах за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего численность занятого населения сократилась в Минске – примерно на 10 тыс. человек, в Витебской области (на 6570) и Минской области (на 6540). Меньше других лишилась работников Гродненская область – там стало меньше на 4051 работника.

В Могилевской области стало меньше за 9 месяцев занятого населения на 5468 человек, в Гомельской – на 5181, в Брестской – на 4886.

Если посмотреть на помесячную занятость по всей стране, она также все время сокращается.

Например, в апреле текущего года в экономике страны занятость снова упала по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4,289 млн человек, в мае – уже 4,272 млн человек, в октябре – 4,265 млн человек.

«Ежедневник» также посмотрел, как выглядела ситуация с занятостью в последние пять лет. К сожалению, цифры говорят о том, что число занятых все время продолжает сокращаться, и это снижение ускоряется.

Так, согласно данным Белстата, в среднем за последние несколько лет численность занятых в экономике страны выглядела так:

2015 год – 4,496 млн человек 2016 год – 4,406 млн человек 2017 год – 4,354 млн человек 2018 год – 4,338 млн человек 2019 год – 4,334 млн человек 2020 год – 4,32 млн человек



С чем связано?

Причина данного процесса, уверены эксперты, в первую очередь в демографической ситуации, а если конкретнее, в старении населения.

«Сейчас мы как раз входим в период, когда у нас на пенсию выходя беби-бумеры, а это очень большая когорта людей. Это не значит, конечно, что достигнув пенсионного возраста, они моментально уходят с рынка труда – половина людей продолжает работать в среднем лет пять. Но рано или поздно они все-таки полноценно уходят на пенсию», – поделилась свои мнением с «Ежедневником» экономист, академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

Вторым важным фактором, влияющим на снижение трудовых ресурсов, эксперт назвала миграцию. Так, после кризиса 2015-2016 годов, согласно статистическим данным Польши, там идет рост белорусских граждан, которые получили разрешение на проживание в стране. Кроме Польши, много белорусов работают и в России. Правда, сколько их, неизвестно, поскольку с Россией у Беларуси отсутствует контроль на границе.

Число не занятых продолжит расти

Экономист подчеркнула, что все это негативно влияет на экономику, а сокращение трудоспособного населения ведет к тому, что ВВП будет ниже, чем мог бы быть.

«Кроме этого, получается, что нагрузка на пенсионную систему растет с двух сторон. С одной стороны, увеличивается число людей, которые ухолят на пенсию, с другой, уменьшается количество людей, которые платят взносы в ФСЗН. И закономерно возникает ухудшение баланса пенсионного фонда, который может привести к повышению налогов, а это в свою очередь, тоже плохо для ВВП», – рассказала Борнукова.

Экономист предполагает, что ситуация будет только ухудшаться.

Как решить проблему?

Одним из способов решения данной проблемы является стимулирование рождаемости, заметила Катерина Борнукова.

«Но надо понимать, что тут очень ограничены способности государства на что-то повлиять. У нас принципе в Беларуси созданы хорошие условия для рождения детей: есть пособия, которые выплачиваются во время необыкновенно длинного отпуска, есть семейный капитал для многодетных, но мы видим, что наращивание этих выплат не приводит к росту рождаемости. Люди начинают больше ценить свое время, карьеру, поэтому сегодня было бы важно перейти к политике, которая бы поддерживала участие родителей в рынке труда», – отметила экономист.

Он подчеркнула, что стимулировать рождаемость, конечно, нужно, но при этом не стоит забывать об ограниченности данного инструмента.

Не менее важно сегодня вкладывать в качество человеческого капитала, в его эффективное использование. По мнению эксперта, отчетливый пример неэффективного его использования в Беларуси – это обязательное распределение после университета.

«Мы знаем, что первая работа играет большую роль для дальнейшей карьеры человека. Он хотел бы работать там, где будет наиболее продуктивен. И когда мы этого человека отправляем не туда, куда он хочет, а куда посчитает нужным государство, это часто ломает карьеру человеку и влияет на всю его дальнейшую жизнь, да и в целом это неэффективно», – считает она.

«Третий момент, который может решить проблему снижения числа занятых в экономике здесь и сейчас, – это миграционная политика», – рассказала экономист.

«Сейчас иммиграционная политика (привлечение людей в страну) в основном строится по принципу «как бы чего не вышло». А было бы важно принять стратегические решения по вопросу о том, какие мигранты Беларуси нужны, – подытожила Катерина Борнукова. – Если мы видим исходя из данных статистики с рынка труда, что у нас не хватает низкоквалифицированных кадров, то может стоит в первую очередь привлекать их, не вытесняя высококвалифицированных белорусов. Здесь стоит обратить внимание на опыт Польши, которая сейчас активно замещает своих уехавших граждан мигрантами из культурно близких ей Беларуси и Украины».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»