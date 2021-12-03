Новый поворот. Омикрон-штамм может изменить ход пандемии

Мир медленно, но верно приближается к очередной годовщине пандемии коронавируса. Несмотря на то что число сделанных на планете прививок уже превысило 8 млрд доз, опасения что COVID-19 останется с нами еще надолго, укрепляют новости о новом штамме из ЮАР “омикрон”, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в группу “вариантов, вызывающих обеспокоенность”.

О том, как новый штамм уже влияет на ход пандемии, пишет ТАСС.

Закрытие границ

Исследования нового штамма только начались, а он уже стал причиной закрытых границ, отмененных рейсов и других ограничительных мер, которые вводят отдельные страны.

“Появление обладающего большой способностью к мутации варианта коронавируса “омикрон” говорит о том, в сколь угрожающей и сложной ситуации мы находимся”, — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В минувший понедельник ВОЗ рекомендовала всем странам подготовить свои медслужбы к всплеску заражений “омикроном”. Эксперты предупреждают, что вариант-мутант уже вызывает “очень большой поток новых больных”. Кроме того, в организации призвали регулярно делиться “основанной на свидетельствах информацией об “омикроне” и других циркулирующих вариантах” коронавируса.

На фоне распространения омикрон-штамма главной рекомендацией экспертов остается вакцинация, а для полностью привитых — получение бустерной дозы. Меры по общественной защите от коронавируса, включая ношение масок и соблюдение санитарных норм, продолжают играть решающую роль в замедлении распространения вируса.

В целом риск, связанный с появлением этого штамма, в ВОЗ расценивают как “очень высокий по ряду причин”. По предварительным данным: “омикрон” может обладать более высокой заразностью и, что хуже всего, быть устойчив к вакцинам. Если эти предположения подтвердятся, то пандемия может фактически начаться заново.

Новая гонка вакцин

Новым вариантом уже заболевают и привитые люди. К примеру, первый случай омикрон-штамма в США выявили у полностью вакцинированного человека.

Согласно заявлению компании Moderna, нынешние вакцины будут гораздо менее эффективны в отношении нового штамма по сравнению с более ранними вариантами коронавируса.

“Я думаю, что будет существенное снижение [эффективности]. Не знаю насколько, поэтому нам необходимо дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, отмечают, что это не будет хорошей новостью”, — указал руководитель Moderna Стефан Бансель.

Производство новых вакцин займет минимум месяцы, и первое время эти препараты будут снова доступны лишь в обеспеченных странах. Таким образом, если основные опасения насчет “омикрона” подтвердятся, в каком-то смысле миру придется начинать новую вакцинную кампанию, в том числе помогать бедным государствам. О том, насколько небыстрым является этот процесс, можно судить по нынешней ситуации. Если посмотреть на мировую динамику вакцинации, то в хвосте списка окажутся беднейшие страны планеты. При этом глава ВОЗ не раз предупреждал мировых лидеров, что именно неравный доступ к вакцинам и приводит к появлению новых штаммов, которые не позволяют человечеству выбраться из замкнутого круга пандемии.

Одновременно эксперты утверждают, что наличие какой-либо из вакцин все равно уменьшает вероятность заражения, в том числе это может касаться и нового штамма. Точно так же считают и в компании Phizer, где надеются на “существенную защиту от тяжелых заболеваний, вызываемых “омикроном”.

В российском Институте Гамалеи заявили, что “Спутник V” и “Спутник Лайт” нейтрализуют штамм “омикрон”, поскольку они эффективны и против других мутаций. При этом институт уже начал разработку новой версии “Спутника” от омикрон-штамма, над адаптацией своих препаратов против мутанта также работают Johnson&Johnson, Phizer и Moderna.

Полную картину реальной эффективности вакцин мы получим уже скоро.

Как сообщил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов, устойчивость варианта “омикрон” к иммунному ответу, вызванному вакцинами, станет ясна минимум через две недели, когда можно будет определить, сколько привитых и непривитых людей им заразились.

Удар по экономике

Новости о новом штамме вызвали обеспокоенность не только у вирусологов и врачей, но и на финансовых рынках. На фоне новостей о распространении нового штамма индекс страха VIX, который отражает настроение инвесторов, подскочил сразу на 54%, до 28,62 — максимального уровня с 25 февраля 2021 года. Напомним, что чем выше этот показатель, тем сильнее опасения на рынке.

Из-за волны распродаж американские и европейские индексы закончили прошлую неделю снижением, хотя позже показатели стабилизировались. Однако 1 декабря, после обнаружения первого заразившегося вирусом в США, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,3%, индекс 500 крупнейших американских компаний S&P 500 — на 1,2%, индекс электронной биржи Nasdaq — на 1,8%. Январские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1,62%, до $65,13 за баррель. Заметно подешевели акции крупнейших американских авиаперевозчиков: American Airlines — на 7,97%, Delta Airlines — на 7,36%, United Airlines — на 7,57%. Дальнейшее поведение рынков будет зависеть от того, насколько опасным окажется новый штамм. Если риск будет высокий, то страны продолжат закрываться на карантин и массово сокращать число авиаперевозок. Все это повлияет на цену нефти, а следовательно, и стоимость валюты. Введение ограничений на поездки в целом подорвет доверие потребителей, особенно на фоне приближающегося сезона отпусков. Проще говоря, рынок транспорта, сферы услуг и туристический рынок третий год подряд будут оставаться в анабиозе и замедлять экономическую активность всего мира. “Если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при этом он сможет обходить существующие вакцины. Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом может во многом запустить по-новому”, — заявил на прошлой неделе помощник президента РФ Максим Орешкин. Позитивные прогнозы Пока что миру остается только ждать новостей. И сообщения идут, причем как тревожные, так и те, которые вселяют надежду. К примеру, несмотря на то, что врачи в ЮАР говорят о шквале заражений, они также отмечают малое количество госпитализаций. По их предварительным наблюдениям, у большинства заразившихся “омикроном” пациентов в основном легкие симптомы, похожие на простуду: сухой кашель, жар, ночная потливость, ломота в теле. “То, что мы видим в Южной Африке, а я фактически оказалась в эпицентре происходящего, — очень легкие случаи, легкие для нас [врачей]. Мы никого не госпитализировали, я говорила с коллегами, они такого же мнения”, — считает врач Анжелика Кутзее, одна из первых заговорившая о новом штамме. Болезнь достаточно легко протекает и у первого заразившегося “омикроном” американца, и у некоторых других пациентов.

Если “омикрон” действительно распространяется быстрее, но протекает легче, то при таком сценарии новый штамм сможет вытеснить “дельту” из популяции, что поможет людям гораздо легче переносить заболевание “Возможно, у него [“омикрона”] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12–14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население”, — считает Александр Гинцбург.

“Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает”, — заключил он, отметив, что для проверки этой гипотезы нужно больше исследований. На фоне распространения омикрон-штамма главной рекомендацией экспертов остается вакцинация, а для полностью привитых — получение бустерной дозы. Меры по общественной защите от коронавируса, включая ношение масок и соблюдение санитарных норм, продолжают играть решающую роль в замедлении распространения вируса.

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