Совет был создан указом А.Лукашенко еще в 1999 году для взаимодействия правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов для «реализации социально-экономической политики, защиты трудовых прав, экономических и социальных интересов граждан». В состав национального совета входят по одиннадцать представителей от каждой стороны.

Не так давно этот совет собирался, рассматривали разные вопросы, в том числе обсуждали, например, что с января 2022 года минимальная зарплата может составить 457 рублей. «Народная Воля» решила не только уточнить у главы Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, какие вопросы еще рассматривал нацсовет, но и расспросить о закулисье этой встречи – ведь многое остается за рамками информационных сообщений. Однако выяснилось, что Ярошука уже давно не звали на заседания нацсовета. И он понятия не имеет почему.

«Это уже, наверное, третье или четвертое заседание нацсовета с известных времен после бурного августа и осени минувшего года, когда меня не приглашают, – разводит руками Ярошук. – Насколько я в курсе, сейчас заседания проходят онлайн, но мне даже ссылок никто не сбрасывает! По умолчанию они меня игнорируют».

В положении о нацсовете сказано, что секретариат совета должен информировать всех членов о проводимых мероприятиях.

«В Нацсовете сегодня три сопредседателя: вице-премьер Юрий Назаров, председатель ФПБ Михаил Орда и председатель Белорусской ассоциации предприятий промышленности Анатолий Харлап, – говорит Ярошук. – И каждый по своему профилю сообщает о предстоящих заседаниях».

На сайте Минтруда есть информация о том, что в конце июля этого года на очередном заседании совета рассматривался кадровый вопрос, который в повестке дня звучал так: «Об утверждении изменений в составе Национального совета по трудовым и социальным вопросам». Возможно, именно тогда было принято решение об исключении из состава руководителя БКДП Александра Ярошука?

В конце минувшей недели «Народная Воля» обратилась в Министерство труда и социальной защиты с вопросом: менялся ли в последнее время состав Национального совета по трудовым спорам и социальным вопросам? Пресс-секретарь Ольга Михайловна Штин вначале дотошно уточнила, не является ли «Народная Воля» запрещенным или, не дай Бог, экстремистским изданием, потом, убедившись в легальности нашей газеты, вроде как любезно согласилась узнать информацию про изменения в составе нацсовета. Но вдруг пропала со связи. На работе есть, трубку берет, но тут же кладет, на вопрос не отвечает, и сама не перезванивает. Вот такой профессиональный пресс-секретарь! Что ж, далеко пойдет…

«Думаю, если бы меня исключили, то криво или косо эта информация до меня всё равно дошла бы, – говорит Александр Ильич. – Однако меня должны были официально уведомить о выводе из состава совета. Тем более что в некоторых документах я по-прежнему фигурирую в качестве члена нацсовета. Правда, в последнее время я не получаю уже ни документов, ни информации о проведении его заседаний».

Публикация из № 93 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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