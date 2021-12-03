Дарья Домрачева рассказала где винтовка, которую подарил ей Лукашенко

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, со знаменитым мужем Уле Эйнаром Бьордаленом тренирует китайскую сборную по биатлону. В своём интервью спецкору «Матч ТВ» она ответила на несколько вопросов о Беларуси.
— Где сейчас винтовка, которую подарил вам Александр Лукашенко в знак признания ваших заслуг?
— В Минске.
— Прагматизму государства можно позавидовать. Все-таки вы пользовались этой винтовкой много лет, она фактически была ваша. А когда перестали пользоваться, получили в собственность. Экономно и сердито.
— Принадлежала винтовка так или иначе национальной команде. Теперь моя. Кстати, это было моей просьбой к нашей биатлонной федерации, очень уж эта винтовка дорога мне как память.
— Вопрос не про политику, а про личное. Насколько сильно тревожит вас все, что связано с известными событиями в Беларуси и последующая реакция на эти события?
— На сердце неспокойно, переживаю как любой нормальный человек. Хочется, чтобы страна процветала и развивалась, жила мирной жизнью. Любое государство в своей истории проходит через сложные времена. Верю, что Беларусь это преодолеет и все у моей страны и моего народа сложится хорошо.
— Задевают критические возгласы: «Домрачева не выразила своего отношения!»?
— Если ориентироваться на возгласы и комментарии в сети, не знаю, как вообще жить на свете. Не считаю ориентиром чужое мнение, стараюсь руководствоваться собственными мыслями и ощущениями. Критикуют? У всех есть право. Как и на выбор отношения к критике.
— Давно были в Беларуси?
— В конце октября, когда у няни закончилась китайская виза. Представилась возможность навестить дом.
— Вы как-то сказали, что можете взять фамилию мужа. Готовы стать Дарьей Бьорндален?
— Сейчас от таких вещах вообще некогда думать, все время и мысли занимает подготовка команды.
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