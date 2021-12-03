Александр Лукашенко не знает ответа на этот вопрос.

На днях генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев записал большое интервью с Александром Лукашенко, которое выйдет в эфир в воскресенье. Но некоторые фрагменты уже появились на сайте агентства РИА «Новости». Один из фрагментов касается вопроса, который волнует многих и на который до сих не было никаких комментариев ни от кого.

– После принятия новой Конституции состоятся новые выборы?

– Всех органов власти.

– И президента тоже?

– И парламентские, и президентские, и депутатов Всебелорусского народного собрания…

– Летом? Уже летом состоятся?

– Нет! Это будет видно.

– А когда?

– Нам до президентских выборов три года примерно. Четыре даже…

– То есть они пройдут в срок?

– Они могут состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы.

– А на каком основании?

– На основании, что президент так решит.

– А!!! Если вы сами так решите?

– Конечно-конечно. Или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов.

– А вы пойдете на следующие выборы?

Долгая пауза. Тяжелый вздох, после которого Александр Лукашенко разводит руками.

– Не знаю.

– То есть вы держите интригу?

– Нет-нет. Честно не знаю.

– А от чего это зависит?

– От ситуации в стране прежде всего.

– Как вы хотели бы войти в историю? Чтобы вас вспоминали как?

– Я об этом не думаю. Честно говорю. Клянусь. Потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас перед глазами. К сожалению, тяжелая.

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