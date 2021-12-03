Александр Лукашенко не знает ответа на этот вопрос.
На днях генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев записал большое интервью с Александром Лукашенко, которое выйдет в эфир в воскресенье. Но некоторые фрагменты уже появились на сайте агентства РИА «Новости». Один из фрагментов касается вопроса, который волнует многих и на который до сих не было никаких комментариев ни от кого.
– После принятия новой Конституции состоятся новые выборы?
– Всех органов власти.
– И президента тоже?
– И парламентские, и президентские, и депутатов Всебелорусского народного собрания…
– Летом? Уже летом состоятся?
– Нет! Это будет видно.
– А когда?
– Нам до президентских выборов три года примерно. Четыре даже…
– То есть они пройдут в срок?
– Они могут состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы.
– А на каком основании?
– На основании, что президент так решит.
– А!!! Если вы сами так решите?
– Конечно-конечно. Или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов.
– А вы пойдете на следующие выборы?
Долгая пауза. Тяжелый вздох, после которого Александр Лукашенко разводит руками.
– Не знаю.
– То есть вы держите интригу?
– Нет-нет. Честно не знаю.
– А от чего это зависит?
– От ситуации в стране прежде всего.
– Как вы хотели бы войти в историю? Чтобы вас вспоминали как?
– Я об этом не думаю. Честно говорю. Клянусь. Потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас перед глазами. К сожалению, тяжелая.
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