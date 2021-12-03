Беларусь в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада, заявил премьер-министр республики Роман Головченко после совещания у главы государства по социально-экономическому развитию страны, передает Іnterfax.

“Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны”, – сказал Головченко.

По его словам, введение ответных санкций обсуждалось в пятницу на совещании у Александра Лукашенко.

Премьер-министр отметил, что Беларусь несколько раз откладывала принятие жестких ответных мер, “рассчитывая на благоразумие другой стороны”. “Оно не было проявлено, поэтому мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны”, – заявил Головченко.

“Список будет достаточно большой. Это уже будут не так называемые асимметричные меры и не формальные. Это будут экономические меры в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы”, – подчеркнул премьер-министр.

В то же время он отметил, что в условиях санкций белорусская экономика “демонстрирует устойчивость к существующим и возникающим новым экономическим и политическим вызовам и угрозам”. “Из шести важнейших параметров прогноза выполнено четыре. (…) Стабильно и эффективно функционируют предприятия, бизнес, государственные и коммерческие учреждения, выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Численность занятых в экономике сохранена. Уровень безработицы находится в прогнозном коридоре”, – сказал Головченко.

Напомним, в четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании “Белоруснефть”, “Белшина”, “Гродно Азот”. Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Параллельно санкции в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с “Белорусской калийной компанией” (трейдер “Беларуськалия”).

Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против “Беларуськалия” и ряда граждан Беларуси.

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