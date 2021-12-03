Напомним, Анастасия Сорокина (кстати, она – племянница известного белорусского гроссмейстера Виктора Купрейчика. – Авт.) была избрана на пост председателя Белорусской федерации шахмат 19 мая 2017 года. Кроме того, она является вице-президентом Международной федерации шахмат.

Сорокина была в числе белорусских спортсменов, которые подписали открытое письмо с осуждением фактов фальсификации на президентских выборах 2020 года в Беларуси и насилия в отношении участников уличных протестов.

Осенью 2020 года шахматистка покинула Беларусь. В мае 2021 года она сообщила, что покидает пост председателя Белорусской федерации шахмат.

На днях Анастасия Сорокина сообщила, что арестованы счета Школы шахмат ФИДЕ в Беларуси.

«На протяжение года я не рассказывала свою личную историю, о том, как я уезжала из Минска, о том, что на протяжении всего этого времени испытывала моя семья, какому давлению подвергались честные и порядочные люди, которые работали со мной в федерации и в школе, – говорит Анастасия. – Мы все надеялись, что не тронут школу, что есть какие-то красные линии, которые они не посмеют перейти, – дети, старики, учителя… Нет линий. Нет совести. Нет чести…»

– Школа шахмат ФИДЕ в Беларуси была создана восемь лет назад, – рассказывает Анастасия. – Я сама начинала занятия в нескольких группах, преподавала тогда еще в маленьком помещении Дворца шахмат и шашек.

Это была первая шахматная школа для маленьких детей, но процесс шел довольно быстро. Уже через год я пригласила в школу Катю Кирпиченко (теперь уже Ломако), затем присоединилась Наталья Попова…

Это был инновационный проект, потому что в то время трехлетних деток никто шахматам не обучал, но школа получила лицензию ФИДЕ, которая до сих пор ежегодно продлевается.

Кроме того, на базе Школы шахмат совместно с Белорусской федерацией шахмат и компанией «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» в рамках социально-благотворительного проекта «Крылья счастья» мы начали социальный проект для деток с аутизмом, который затем лег в основу проекта ФИДЕ – Infinite Chess. Этим, кстати, я сейчас и продолжаю заниматься.

– Как вы узнали, что в Беларуси арестованы счета Школы шахмат? И на каком основании?

– Работники школы рассказали мне, что они пытались провести платеж по закупке канцтоваров, но оказалось, что счет арестован. Видимо, это сделано на основании уголовного дела, в котором я фигурирую. На протяжении года я не выходила из состава учредителей школы, потому что абсолютно уверена в том, что не совершала никаких противоправных действий.

Но, видимо, люди, которые пытаются раскрутить это дело, ни перед чем не останавливаются.

Лично для меня арест счетов школы и фактически ее закрытие – это невыносимая боль! В школе занимаются более 100 детей, пять педагогов, плюс административный корпус. Все эти люди остаются без работы. А дети – без тренеров. Причем некоторые занимались с момента открытия школы. На ее базе была создана и Академия шахмат имени Виктора Купрейчика, в которой дети занимались бесплатно, становились в том числе и чемпионами Беларуси. И сейчас у меня боль за детей, за их родителей, потому что можно закрыть все что угодно, но нельзя отнять твое умение. Открыть новую школу можно онлайн в любой стране. Но вот арест счетов школы – это уже какая-то неприкрытая месть.

– На протяжении года вы не рассказывали про историю своего отъезда из Беларуси…

– Я считала, что своим выступлением могу причинить вред детской шахматной школе, тем, кто остался работать в Беларуси. Думала, что есть какие-то красные линии, через которые те, кто у власти, не посмеют перешагнуть. Верила, что все-таки существуют у людей святые моменты, которые они не тронут. Как оказалось, ошибалась.

– Как вы уезжали из страны?

– 29 октября 2020 года, в день рождения дочери, ко мне утром домой пришли сотрудники Партизанского ОБЭП. Мол, это связано с проверкой деятельности федерации. Забрали телефон, флэш-карты, около семи часов продержали в отделе милиции. После этого я уехала в Москву…

– Решение было спонтанное?

– У меня действительно была запланирована командировка в Россию на заседание Ассоциации шахматных федераций и встречи с президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем для обсуждения вопроса финансового долга белорусской стороны перед Международной федерацией шахмат из-за отказа Беларуси принять Всемирную шахматную олимпиаду. Поэтому в Москву уехала, как и планировала, но в Беларусь уже не вернулась.

– Уезжали без семьи?

– Уехала одна, но через пару дней, когда поняла, что не вернусь сейчас в Минск, ко мне приехала дочка. В сентябре прошлого года я поступила в Латвии в университет для получения степени магистра. Учеба очная, но не ежедневная, и я планировала жить между Латвией и Беларусью. Но в силу всех тех обстоятельств, которые у меня сложились, и в силу того, что мне поступали прямые угрозы, решила остаться в Латвии.

Угрожать начали еще в сентябре прошлого года, но я всё еще верила в здравый смысл. Хотя после августовских событий 2020 года мне были выдвинуты три условия. Первое – я должна уйти с поста председателя Белорусской федерации шахмат. Второе – Школу шахмат ФИДЕ нужно закрыть. Третье – должна уйти с поста вице-президента Международной федерации шахмат.

Я согласилась покинуть должность председателя Белорусской федерации шахмат, поскольку и так не видела возможности работать в таких условиях. Что касается всего остального, то ответила отказом.

В ФИДЕ, если кто-то не знает, выборы происходят путем закрытого голосования делегатов из всех стран мира (около 200 человек) на 4 года, до следующих выборов. И выбирали меня не те, кто угрожал и выдвигал такие условия.

– А кто угрожал?

– Не буду называть фамилии, но после задержания я поняла, что угрозы реальные и нужно уезжать.

Таким образом, уже больше года мы живем в Латвии. Насколько я знаю, дело, в котором я фигурирую, не закрыто, а белорусская сторона даже присылала в ФИДЕ запросы по вопросу моей легитимности.

Но я по-прежнему вице-президент ФИДЕ, работаю в интересных мне социальных проектах, которые приносят большую пользу как шахматам, так и обществу.

– Как Аркадий Дворкович, который ранее был российским вице-премьером, отреагировал на ситуацию, произошедшую с вами?

– Руководство ФИДЕ знает мою ситуацию, и я благодарна своим коллегам за поддержку, которую они оказали в трудное для меня время.

– Каким был для вас этот год в Латвии?

– Скажу честно: было очень тяжело! Особенно первое время, когда не можешь понять и принять ситуацию. Пришлось даже обращаться за помощью к психологам, хотя я всегда считала, что свои проблемы в любой момент могу разрешить сама. Но мне нужно было просто кому-то выговориться. Осознать, что у меня случилась незапланированная эмиграция.

Самое сложное было, наверное, находиться в разлуке с родителями. В 2019 году очень тяжело болела мама. Летом прошлого года несчастный случай настиг папу, с июня по сентябрь 2020 года я практически провела с ним в реанимации. И весь последний год мне приходилось жить без них, но с радостью и осознанием того, что они живы и здоровы!

Поэтому, безусловно, по Минску и родителям очень скучаю. Скучаю по всему тому, что строила, работая в Белорусской федерации шахмат и Школе шахмат ФИДЕ.

– А как дочь адаптировалась к новым условиям жизни, к новой стране?

– После визита милиции к нам у нее тоже была психологическая травма, и первое время она даже боялась в магазин ходить. Боялась полицейских.

Сейчас у Жени всё хорошо. Адаптировалась, в Риге у нее появились друзья. Учится в немецкой школе по программе бесплатного обучения Scholarship. Обучение проходит на немецком языке, плюс второй язык – английский, изучает и китайский. Дочери, безусловно, тяжело, потому что до этого лета она немецкий язык вообще не знала, но, думаю, это временные трудности.

Кроме того, дочь занимается прыжками на батуте, этим она и в Минске увлекалась. Правда, очень скучает по своему первому тренеру и по всем ребятам, с которыми успела подружиться в спортивной школе.

Женя в начале октября достаточно серьезно переболела коронавирусом, была высокая температура, но сейчас всё нормально.

– В Риге жесткие ограничения из-за пандемии?

– Очень жесткие. В городе соблюдается масочный режим, допуск в общественные места разрешен по QR-кодам – подтверждению того, что ты либо переболел, либо сделал прививку.

Но – жизнь продолжается…

***

P.S. На этой неделе в штаб-квартире НОК Беларуси прошла внеочередная выборная конференция ОО «Белорусская федерация шахмат». На ней был определен новый председатель БФШ, которым стал Сергей Сычук. До него обязанности председателя исполнял первый заместитель, экс-министр спорта Александр Шамко.

Сергей Сычук возглавляет отдел кадров авиакомпании «Белавиа». Ранее он был начальником 2-го отдела управления Службы безопасности Александра Лукашенко, имеет звание полковника. Также Сычук на данный момент является заместителем главы Федерации парусного спорта.

Публикация из № 93 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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