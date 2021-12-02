Ученые нашли загадочные следы неопознанного существа

Первоначально считалось, что следы возрастом 3,7 миллиона лет были оставлены большим медведем, но новое исследование показало более интригующие результаты.

След, найденный на территории северной Танзании, добрался до наших дней благодаря вулканическому пеплу, по которому шагало существо. После он начал превращаться в отпечаток в скале, где и был обнаружен в 1976 году Питером Джонсом и Филипом Лики. Проводя раскопки в Лаэтоли, они обнаружили пять отпечатков в месте, которое они назвали участком А, сообщает Newscientist.com

Правда тогда, при первом обнаружении, ученые решили, что имеют дело с отпечатком медвежьей лапы и не придали большого значения находке. И лишь спустя более сорока лет американские антропологи взялись за изучение отпечатков. Для этого они решили сравнить последовательность следов с движением медведей, обезьян и людей. Новый анализ следов показал, что на самом деле их оставил представитель вымершего человеческого вида.

Точно определить, кто это был, пока не удалось. Ученые лишь отмечают, что существо относилось к гомининам (Homininae) — это подсемейство приматов (шимпанзе, горилл), к которому также относится современный человек и его непосредственные предшественники, начиная с ранних Homo.

Интересно, что ранее в Танзании уже находили подобные следы. Но было определено, что они принадлежат представителям другого древнего вида. Таким образом, на территории современной Восточной Африки ранее могли существовать как минимум два вида гомининов в одно и то же время.

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