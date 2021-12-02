Как мы уже сообщали, Певица Марина Хлебникова 19 ноября пострадала при пожаре в квартире в Москве и сейчас находится в ожоговой реанимации НИИ имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у певицы ожог глаз, сообщает телеграм-канал “Mash”. Ранее в СМИ писали, что у нее обожжены голова и лицо, а также дыхательные пути.

Марина Арнольдовна до сих пор находится в медикаментозной коме из-за сильных болей. Медики вводят антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции. Состояние певицы стабильно тяжёлое.

В палату к пациентке пока не впускают родственников и близких, опасаясь, что она может чем-нибудь заразиться. Кроме того, сейчас общение — это лишний стресс для Марины.

Агент певицы Марины Хлебниковой в комментарии “Федеральному агентству новостей” не стал подтверждать или опровергать сообщения, что у пострадавшей при пожаре артистки началось заражение тканей лица.

Представитель исполнительницы указал лишь, что вся информация об изменении состояния знаменитости появится на ее официальных страницах в социальных сетях.

Как сообщалось в СМИ ранее, причиной пожара в квартире артистки стала непотушенная сигарета, про которую, предположительно, Хлебникова забыла, ложась спать. В МЧС сообщали, что источник горения был недалеко от кровати певицы. Когда начался пожар, Хлебникова проснулась не сразу, но затем пыталась выбраться из комнаты. К счастью, певица была дома не одна, ей на помощь пришли родные.

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