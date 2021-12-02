Разработана сверхкомпактная камера размером с крупицу соли

новыеИсследователи из Принстонского и Вашингтонского университетов разработали систему визуализации размером с крупицу соли. Её основой служит так называемая метаповерхность с 1,6 млн цилиндрических столбиков. Она работает как обычный датчик изображения, пишет ixbt.com.

Каждый столбик действует как оптическая антенна, принимающая свет и формирующая оптический волновой фронт из которого по алгоритмам искусственного интеллекта создается высококачественное полноцветное изображение.

В традиционных камерах используются пластиковые и стеклянные объективы, которые направляют свет на датчик, преобразующий его в электронный сигнал. Камера, разработанная исследователями, обходится без объектива. Сама идея использования метаповерхности известна давно. Нововведением в данным случае является получение правильной конструкции трубок и разработка алгоритма обработки сигнала, который позволяет получать полноцветную фотографию.

В первую очередь, новая камера может найти применение в медицине для диагностики и лечения заболеваний с применение минимально инвазивной эндоскопии.

Метаповерхность изготовлена из нитрида кремния по технологии, пригодной для производства в массовом масштабе по цене, меньшей, чем цена объективов для обычных камер. Эксперты полагают, что этот прорыв откроет двери «совершенно другим способам создания устройств в будущем».

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