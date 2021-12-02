По данным следствия, днём 3 июля 43-летний житель Минска, двигаясь на автомобиле Nissan по грунтово-гравийной дороге в Осиповичском районе, не выбрал безопасную скорость, развив ее до 82 км/ч. Как результат – на влажной дороге его автомобиль занесло. Nissan выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, сообщает Следственный комитет.
«Не гони! Подумай о нас!» Подробности ДТП в Осиповичском районе
Следственный комитет

В результате ДТП пассажирам авто – женщинам 44 и 67 лет – причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадал и сам водитель, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него обнаружены тяжкие телесные повреждения. Меньше всего пострадал несовершеннолетний пассажир, у него диагностированы ушиб и ссадины.

Одна из пассажирок авто, опасаясь за свою жизнь и жизнь других пассажиров, просила его остановиться и не гнать так быстро. Но он никак не реагировал на эти просьбы. Запись видеорегистратора, установленного в автомобиле приобщена к материалам уголовного дела.

Согласно медицинскому освидетельствованию концентрация алкоголя в крови у водителя составила 1,7 промилле. Мужчина в феврале текущего года был лишен права управления за поездку в нетрезвом состоянии.

Действия 43-летнего жителя Минска следователями квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 6 лет. Автомобиль по решению суда подлежит специальной конфискации.

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