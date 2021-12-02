«Не гони! Подумай о нас!» Подробности ДТП в Осиповичском районе

В результате ДТП пассажирам авто – женщинам 44 и 67 лет – причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадал и сам водитель, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него обнаружены тяжкие телесные повреждения. Меньше всего пострадал несовершеннолетний пассажир, у него диагностированы ушиб и ссадины.
Одна из пассажирок авто, опасаясь за свою жизнь и жизнь других пассажиров, просила его остановиться и не гнать так быстро. Но он никак не реагировал на эти просьбы. Запись видеорегистратора, установленного в автомобиле приобщена к материалам уголовного дела.
Согласно медицинскому освидетельствованию концентрация алкоголя в крови у водителя составила 1,7 промилле. Мужчина в феврале текущего года был лишен права управления за поездку в нетрезвом состоянии.
Действия 43-летнего жителя Минска следователями квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Суд первой инстанции приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 6 лет. Автомобиль по решению суда подлежит специальной конфискации.
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