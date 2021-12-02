«Не гони! Подумай о нас!» Подробности ДТП в Осиповичском районе

В результате ДТП пассажирам авто – женщинам 44 и 67 лет – причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадал и сам водитель, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него обнаружены тяжкие телесные повреждения. Меньше всего пострадал несовершеннолетний пассажир, у него диагностированы ушиб и ссадины.

Одна из пассажирок авто, опасаясь за свою жизнь и жизнь других пассажиров, просила его остановиться и не гнать так быстро. Но он никак не реагировал на эти просьбы. Запись видеорегистратора, установленного в автомобиле приобщена к материалам уголовного дела.