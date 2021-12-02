Компания Meta 1 декабря опубликовала свой отчет “О враждебной угрозе”, в котором сообщила об удалении нескольких десятков белорусских и польских аккаунтов в фейсбуке и инстаграме из-за подозрений в «скоординированных недостоверных действиях» и связях с белорусским КГБ.

Как указано в документе, в Беларуси компания удалила 41 аккаунт в фейсбуке, пять групп и четыре аккаунта в инстаграме, которые «в первую очередь ориентированы на аудиторию на Ближнем Востоке и в Европе».

«Мы обнаружили эту деятельность в результате нашего внутреннего расследования предполагаемого скоординированного недостоверного поведения в регионе, когда мы отслеживали продолжающийся кризис на границе между Беларусью и ЕС, и мы связали его с белорусским КГБ», — пишет компания.

В результате этого же мониторинга компания удалила 31 польский фейсбук-аккаунт, четыре группы, два события и четыре аккаунта в инстаграме, которые, по версии Meta, были нацелены на Беларусь и Ирак.

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