Как гуманитарными рейсами Iraqi Airways возвращает домой мигрантов?

Очередной рейс из Минска в Эрбиль, авиакомпании Iraqi Airways, вылетел 2 декабря увозя гуманитарным рейсом 427 граждан своей страны, застрявших на территории Беларуси. «Салiдарнасць» понаблюдала за тем, как проходила регистрация пассажиров на чрезвычайный рейс.

По данным национального аэропорта «Минск», очереди на вылет несколько дней ожидали около 390 пассажиров (среди них 53 ребенка), у иракской стороны несколько иные данные – предварительно на рейс зарегистрировалось 427 человек.

Вылет откладывался несколько раз, чтобы собрать как можно больше людей, и был заявлен Багдадом, как последний.

Вылет был запланирован на 13.45, но уже в 11 часов утра у стоек регистрации собралось около сотни людей. Группы пассажиров по 15-20 человек сопровождали спортивного вида молодые люди с рациями – кто-то с бейджами Национального аэропорта, кто-то в штатском.

Эти люди сопровождали мигрантов на всех этапах – приводили очередную группу откуда-то со стороны столовой, подводили к регистрационным стойкам и зорко следили, чтобы после никто не разбредался и также группами отправлялись на таможенный досмотр.

В первой, самой многочисленной группе, похоже, те, кто ждал рейса уже несколько дней – многие люди раздеты до маек, некоторые устало сидят прямо на полу между лентами. Среди желающих вернуться в Ирак этим рейсом было много семей с детьми, среди которых и совсем малыши.

Бросались в глаза «провожающие» – кроме людей с рациями, в секторе было много сотрудников аэропорта, как минимум пять представителей милиции, несколько человек в камуфляже и минимум две съемочных группы.

С корреспондентами госСМИ мигранты на контакт шли неохотно – старательно показывали, что не владеют английским, а кто-то из русскоговорящих сопровождающих достаточно громко говорил: «Люди просто не хотят всех этих проблем».

Ближе к полудню перед стойками регистрации остались считанные люди. Они молчаливы, с уставшими и потухшими глазами. Многие прижимали к себе свертки-спальники, то ли как «сувенир», то ли как напоминание о неудавшемся походе через Беларусь в ЕС. Впрочем, несколько пакетов с камуфляжными спальными мешками остались брошенными в зале ожидания.

…С опозданием почти на час Боинг-747 вылетел в Эрбиль около 14.30. На рейсе было больше 420 пассажиров. Всего же, по информации «Иракских авиалиний», в Багдад и Эрбиль вернулись на чрезвычайных гуманитарных рейсах уже 2303 человека.

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