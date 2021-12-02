IBA Group поможет налоговой отслеживать доходы белорусов

Министерство по налогам и сборам создаёт умную платформу, которая объединит и будет анализировать данные о финансах белорусов и белорусских компаний. Первым этапом разработки «интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа внутренних и внешних источников данных» (коротко — СИОД) займётся IBA Group.

Dev.by попросили компанию прокомментировать проект для налоговой.

Цель разработки СИОД: «Создание единого хранилища данных налоговых органов, размещённого на ресурсах республиканской платформы, по принципу „единая точка правды“ с внедрением системы эффективного анализа данных о субъектах хозяйствования и физических лицах с применением подходов машинного и глубокого обучения».

В техзадании цели создания СИОД описываются так:

«Создание единого хранилища данных налоговых органов, размещённого на ресурсах республиканской платформы, по принципу „единая точка правды“ с внедрением системы эффективного анализа данных о субъектах хозяйствования и физических лицах с применением подходов машинного и глубокого обучения ; нахождение скрытых закономерностей в поведении субъектов хозяйствования и физических лиц , выявление мошенничества и потенциально возможного мошенничества, выявление скрытых взаимосвязей налогоплательщиков […]». Оцифровка бумажных документов с помощью машинного обучения и компьютерного распознавания текстов.



Конкурс на первый этап разработки СИОД выиграла «АйБиЭй АйТи Парк» (подразделение IBA Group). Заявки на разработку подавали и другие ИТ-компании, в частности — «Научсофт» (ScienceSoft). Первоначально стоимость работ по созданию системы оценивалась в 2,4 млн рублей. В итоге IBA заключила договор на сумму 990 тыс рублей. Разработку должны завершить до Нового года (срок поставки — c 20.10.2021 по 24.12.2021).

Компания объяснила, что было решено взяться за проект для налоговой, так как он позволит использовать уже имеющиеся у нее наработки и компетенции.

«Для нас этот проект интересен с точки зрения используемых технологий. Мы планируем использовать наши наработки и экспертизу на больших массивах данных, обеспечив качество и необходимую производительность как математических алгоритмов, так и их программной реализации. Задача МНС — комплексная и сложная, поэтому она нам и интересна. Решаться будет, предполагаем, итерационно в течение нескольких лет», – комментирует руководство IBA Group.

Компания подчеркнула, что использование технологий AI/ML, Data lake — это трендовое направление цифровизации работы налоговых служб крупных стран: США, России и других.

О своём дальнейшем участии в реализации последующих этапов создания СИОД компания ответила уклончиво, что это будет зависеть, с одной стороны, от стратегии и планов заказчика и, с другой стороны, от наличия в конкретный период времени у IBA Group специалистов с необходимым уровнем квалификации и спектром компетенций.

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