В интервью Дмитрию Киселеву, генеральному директору международного информационного агентства “Россия сегодня”, отвечая на уточняющий вопрос, состоится ли и референдум в феврале, Александр Лукашенко сказал: “Если не начнется война”, сообщает БЕЛТА.

“Я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику и обязательно проведем референдум. Ну если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы и запланировали, удастся провести”, – добавил он.

Также Александр Лукашенко сообщил Дмитрию Киселеву когда пройдет референдум по проекту обновленной Конституции: “Сейчас мы ее опубликуем, около месяца. Я думаю, что недели две. А в феврале в 20-х примерно числах (еще подумаем, как нам удобнее, и по закону, по ныне действующей Конституции есть сроки внесения на референдум) Конституция будет внесена мною на референдум”.

По словам главы Лукашенко, в обновленной Конституции усиливается роль правительства и парламента, придается конституционный статус и прописываются полномочия Всебелорусского народного собрания. “Президент, как и сегодня, будет формировать правительство, будет главой государства. Сильная президентская власть остается”, – сказал он.

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