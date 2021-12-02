Авиакомпания «Белавиа» была вынуждена из-за санкций вернуть часть самолетов, взятых в лизинг, сообщает Office Life. Но взамен уже купила другие. Об этом рассказал гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец в интервью украинскому писателю и журналисту Всеволоду Непогодину.

«Да, была попытка отобрать у нас все лизинговые самолеты. Их у нас на начало года было 18. И мы, соблюдая контракты, уже вернули часть их лизинговым компаниям, раз они так захотели», – рассказал гендиректор «Белавиа».

Однако, количество возвращенных самолетов Чергинец не уточнил. Но сообщил, что авиакомпания уже купила новые самолеты и планирует приобрести еще, чтобы чувствовать себя независимой.

По словам Чергинца, «Белавиа» планирует переориентироваться на лизинг компаний не из стран ЕС.

Кроме того, Игорь Чергинец прокомментировал авиационные санкции со стороны Украины. По его словам, «Белавиа» была на 2−4-м местах по числу полетов над территорией этой страны и после прекращения трафика Украины теряет большие деньги. Это упущенная выгода аэропортов, кейтернига, части туристического сектора и наземной диспетчерской службы.

Заявления о том, что «Белавиа» перевозила мигрантов, Чергинец назвал фейком. Он пояснил, что были предложения о чартерах из Ирака и других стран этого региона, но перевозчик не согласился. Это делали другие компании. Более того, группы мигрантов летали даже на регулярных рейсах.

Напомним, 15 ноября ирландский министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов, заключенные с белорусской государственной авиакомпанией «Белавиа» из-за нового пакета санкций. Ковени отметил, что белорусский авиаперевозчик взял в лизинг 17 самолетов через ирландские компании. Если «Белавиа» откажется возвращать самолеты, то отвечать ей придется в суде, пригрозил министр.

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