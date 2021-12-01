Известно, что значительная часть вирусов у больных COVID-19 сосредоточена в слюне. Это побудило исследователей из США разработать специальную жевательную резинку, которая уменьшит их концентрацию во рту, пишет Техкульт.

Идея ученых состояла в использовании при создании жевательной резинки высококонцентрированных белков АСЕ2, способных «задерживать» вирусы во рту, сводя к минимуму их возможности по заражению клеток и окружающих людей.

Для проверки эффективности изделия ученые смешали образцы слюны больных коронавирусом с порошкообразной формой опытного образца. Результат оказался обнадеживающим: уровень вирусов в слюне уменьшился по сравнению с резинкой из плацебо.

Не менее важно, что десны после контакта с такой жевательной резинкой нейтрализовали псевдотипированный вирус и не допустили заражения клеток. Хватило всего 5 мг жевательной резинки, чтобы значительно снизить проникающую способность вируса в клетки, а 50 мг и вовсе снизили ее на 95 %.

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