Сегодня стал известен полный список участников пятого пакета санкций ЕС. Среди них: «Белавиа», «Белоруснефть», «Гродно Азот» и пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что шестой пакет ограничений против режима Беларуси может затронуть около 300 компаний и физлиц, став самым масштабным, в сравнении с предыдущими.

Политический обозреватель Юрий Дракохруст рассказал Филину, какого эффекта ждать от свежих санкций:

— Пятый пакет — не адский. Это не такие санкции, которые нанесут сокрушительный удар по белорусской экономике. Там есть несколько важных предприятий, но нельзя сказать, что после ограничений в их отношении все рухнет.

Это своеобразное предупреждение, мол, мы наращиваем давление. Оно может стать еще сильнее: сливы информации о шестом пакете тому в подтверждение. Это, в общем, воздействие на Минск по формуле «угроза сильнее исполнения». У режима есть возможность сделать определенные шаги для того, чтобы этого шестого пакета не было.

Способны ли власти на эти определенные шаги, учитывая постоянную эскалацию с их стороны?

— Думаю, в соответствующих столицах рассматриваются и взвешиваются разные варианты. Они прекрасно понимают, с кем имеют дело. Таких, как Лукашенко, Запад видал в своей истории: имели дело и с Мао (Цзэдуном — Ф.), и со Сталиным, и со всякими мелкими царьками в Азии и Африке.

Свет видал всякое: и тех, кто умеет щеки надувать, и блефовать, и играть в так называемую войну нервов. Если говорить о ядерном оружии, то оно не у Лукашенко в кармане, а у Путина. И это президент России определяет, как с этим оружием обращаться. Белорусский правитель отыгрывает этот блеф, мол, Россия за нами, но российская армия и ракеты — это не такси, которое Лукашенко может вызвать щелчком пальца.

Собеседник «Филина» отмечает, что пока Запад не отступает, а наступает, действуя, как и Лукашенко:

— Две машины идут лоб в лоб. А поскольку западный грузовичок потяжелее и помощнее, Запад это использует, полагая, что, как и многие диктаторы, Лукашенко в конце концов отступит.

Ввести сразу максимальные всевозможные санкции — это в каком-то смысле оставить себя без инструментов. После этого вы больше ничего не сможете сделать. Кроме войны, разумеется.

Сейчас, как ни странно, происходит некий диалог жестов с Лукашенко: мы вводим санкции, но не самые страшные, возможно, вы поймете, что нужно действовать по-другому.

То есть режиму такими ограничениями – не адскими – дают коридор.

Кроме того, западные политики зависят от общественного мнения. Если белорусский правитель новые санкции не воспримет, тогда общественное мнение на Западе сделает вывод, что нужно идти еще дальше.

И тогда этот шаг будет обоснован. Насколько я понимаю логику людей, принимающих там решения, она именно такая, — заключает собеседник.

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